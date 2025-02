¿Qué pasa si conectas una memoria USB al cargador del celular y lo enchufas a la corriente?

A excepción de Samsung y Apple, al comprar un smartphone, dentro de la caja solemos encontrar varios accesorios interesantes. Además del cable de datos, encontramos una carcasa de silicona transparente, una llave para la tarjeta SIM, el manual del usuario y un cargador de regalo que puede contar con un puerto USB-C o un puerto USB-A.

El puerto USB-A, que comúnmente se utiliza para conectar el cable de datos al puerto USB-C de nuestro teléfono inteligente, también puede permitir la conexión de otros dispositivos electrónicos, como una memoria USB, siempre y cuando el cargador cuente con un puerto USB-A, el cual es compatible con los pendrives

¿Qué ocurre si conectas una memoria USB a un cargador y lo enchufas?

En internet circulan diversas teorías, algunas bastante descabelladas, sobre lo que podría ocurrir si conectas una memoria USB a un cargador de celular y luego lo enchufas al tomacorriente. La más común asegura que esta acción es peligrosa, ya que podría generar una sobrecarga y que el pendrive termine explotando. ¿Es esto realmente posible?

Tecnología y soluciones ingeniosas, un canal de YouTube especializado en temas tecnológicos, decidió realizar este experimento y reveló que no sucede nada peligroso siempre y cuando estemos utilizando un cargador oficial o certificado. Es importante destacar que si utilizamos un cargador "pirata" podría haber daños al dispositivo, ya que no están diseñados para regular adecuadamente la energía que suministran.

De acuerdo con el especialista consultado, si la memoria USB tiene una luz que se enciende cuando la conectas al puerto USB de una PC, esta misma luz también se encenderá cuando la conectes a un cargador de smartphone. Esto sucede porque, en ambos casos, el puerto USB suministra la corriente necesaria para alimentar el dispositivo.

Sin embargo, la diferencia radica en que el cargador de smartphone no está diseñado para gestionar datos como lo hace una computadora, sino que solo proporciona energía. Por lo tanto, aunque la memoria USB se ilumine, no debe haber ningún riesgo de daño para los datos almacenados, siempre y cuando se utilice un cargador original o certificado.

¿Por qué la memoria USB no se sobrecalienta o explota?

El especialista explica que el pendrive no explotará debido a que la potencia que se entrega depende del dispositivo que está conectado. En el caso de una memoria USB, que no requiere mucha energía, el cargador solo suministrará lo mínimo necesario para su funcionamiento. "El cargador no proporcionará más corriente de la que se exige", afirma el experto.

Es importante entender que los cargadores están diseñados para regular la cantidad de corriente que entregan en función de las necesidades del dispositivo. Por ejemplo, cuando usas un cargador 'fast charge' para cargar un celular más antiguo, no significa que tu teléfono 'viejo' se cargará en 20 minutos o menos.

En realidad, el teléfono se cargará a la velocidad máxima que admite, ya que el cargador ajusta automáticamente su potencia según las capacidades del dispositivo conectado, regulando la corriente para evitar sobrecargas. De la misma forma, un cargador de smartphone ajustará la energía que entrega a una memoria USB, por lo que no hay riesgo de que se sobrecaliente o explote.