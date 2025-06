Por qué debes ponerle clave a la tarjeta SIM de tu teléfono: evitarás que vacíen tu cuenta bancaria

La tarjeta SIM es uno de los componentes más importantes de tu teléfono inteligente, sea Android o iPhone. Gracias a este chip, puedes hacer llamadas, enviar mensajes de texto (SMS) y conectarte a redes móviles para acceder a internet. Además, almacena información clave como tu número telefónico, el operador móvil, entre otros datos personales.

A pesar de su importancia, la mayoría de personas desconoce que muchos expertos en ciberseguridad recomiendan proteger las tarjetas SIM con una clave que nunca debes compartir. De esta forma, evitarás que (en caso de robo o pérdida de tu smartphone) un delincuente acceda a tus datos sensibles o incluso pueda vaciar tu cuenta bancaria.

¿Por qué es importante ponerle una clave a tu tarjeta SIM?

Quizás no lo sepas, pero cuando un ladrón roba un teléfono, no solo busca venderlo en el mercado negro. Muchos intentan acceder a las apps bancarias de las víctimas con el objetivo de robarles el dinero. Para lograrlo, no adivinan la clave y desbloquean el celular, sino que extraen la tarjeta SIM y la colocan en otro smartphone de su propiedad.

Muchas personas tardan demasiado en bloquear su tarjeta SIM, y los delincuentes lo saben, por eso aprovechan cada minuto. Apenas colocan tu chip en su teléfono, instalan WhatsApp, las apps bancarias más usadas, entre otros servicios que envían códigos de verificación por SMS. Gracias a esos códigos, pueden acceder fácilmente a tus cuentas.

Una vez dentro de tus apps bancarias, comenzarán a realizar transferencias importantes de dinero. Si además tienen acceso a tu WhatsApp, pueden comunicarse con tus amigos haciéndose pasar por ti. Les dirán que estás en una emergencia y que deben depositar dinero en una cuenta. Muchos aceptan sin saber que están siendo estafados.

Para evitar esta situación, se recomienda que los usuarios protejan su tarjeta SIM con una contraseña secreta. De esta manera, si llegan a robarte el teléfono, cuando el delincuente intente colocar tu chip en otro smartphone, descubrirá que no está activado, ya que primero tendrá que ingresar una clave de cuatro dígitos que solo tú conocerás.

¿Cómo ponerle una clave a tu tarjeta SIM?

Para ponerle contraseña a tu tarjeta SIM, no necesitas descargar ninguna aplicación de terceros en tu dispositivo. Solo debes acceder a una función nativa que viene preinstalada en todos los smartphones, tanto Android como iPhone. A continuación, te mostraremos los pasos que debes seguir para proteger tu chip de forma segura:

En Android

Accede a la configuración de tu teléfono Android.

Dirígete al apartado “Contraseña y seguridad” y selecciona “Seguridad del sistema”.

Ubica la opción “Bloqueo de tarjeta SIM” y actívala.

Establece una clave de cuatro dígitos y asegúrate de recordarla.

En iPhone

Desde la configuración de tu iPhone, ingresa al apartado “Datos celulares”.

Luego, selecciona la opción “PIN de la SIM” y actívala.

Para finalizar, establece tu clave de seguridad y asegúrate de no olvidarla.

En ciertos casos, la tarjeta SIM puede tener una clave predeterminada de fábrica que la mayoría de usuarios desconoce. Si te sucede esto, solo debes contactar a tu operador telefónico y solicitar el desbloqueo del chip. Una vez hecho, podrás configurar tu propia contraseña sin ningún inconveniente.