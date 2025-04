¿Qué pasa si conectas una memoria USB al cargador del celular y lo enchufas a la corriente? Ingeniero eléctrico revela misterio

Xiaomi, Motorola, Honor, entre otras compañías, suelen obsequiar un cargador que nos permite cargar la batería de los teléfonos inteligentes. No obstante, algunas marcas (Samsung y Apple, por ejemplo) han dejado de incluir este valioso accesorio, argumentando políticas a favor del medio ambiente. Lo curioso es que todavía fabrican este componente, solo que ahora lo venden por separado.

Si tu celular vino con un cargador de regalo, debes haber notado que este accesorio tiene un puerto USB, donde se conecta el cable de datos. En caso tu smartphone sea antiguo (o un modelo de gama baja o gama media), lo más probable es que su cargador no traiga un puerto USB-C, sino un puerto USB-A, el mismo que poseen las computadoras, televisores inteligentes, entre otros equipos.

¿Es posible conectar una memoria USB en el cargador?

No solo podemos conectar el cable de datos al puerto USB-A de cargador, también es posible vincular otros equipos compatibles. Por ejemplo, una memoria USB, conocida también como pendrive. Como se recuerda, estos dispositivos fueron muy populares hace algunos años, ya que se utilizaban para almacenar información (fotos, videos, música, etc.) y trasladarla de una computadora a otra.

Ya quedó claro que es posible conectar una memoria USB en el cargador de los smartphones, siempre y cuando el cargador tenga un puerto USB-A- Sin embargo, todavía queda una gran duda: ¿Qué pasará con el pendrive si conectamos el cargador al tomacorriente? En la internet, existen varias teorías (algunas muy descabelladas) sobre lo que podría ocurrir con la unidad de almacenamiento.

Una de las teorías más famosas asegura que la memoria USB no está diseñada para soportar la potencia que proviene de un tomacorriente, por lo que acabaría explotando luego de unos segundos. Incluso, se advierte que podría provocar un incendio o un cortocircuito. También se especula que esta acción podría “freír” todos los archivos almacenados, es decir, perderías toda tu información. ¿Eso es real?

Ingeniero eléctrico revela qué sucedería

Según detalla Meristation, un portal especializado en tecnología y videojuegos, un ingeniero eléctrico brasileño llamado André Mafra se animó a responder la pregunta y sus palabras sorprendieron a miles de cibernautas en las redes sociales. Esto debido a que descartó varias teorías, sobre todo aquellas que afirmaban que la memoria USB explotaría o quedaría con los archivos corruptos.

De acuerdo con el especialista, si conectamos una memoria USB al cargador de un celular inteligente y luego lo enchufamos al tomacorriente, el pendrive no se sobrecalentará ni tampoco explotará. A simple vista parecerá que no sucede nada; sin embargo, si el dispositivo cuenta con una luz LED, en ese caso, esa pequeña luz comenzará a parpadear o se encenderá por completo.

El experto señala que, contrario a lo que muchos piensan, la memoria USB no incrementa su temperatura, debido a que la potencia depende del dispositivo que está conectado al cargador. Como un pendrive no requiere de mucha energía para funcionar, el voltaje es menor. Por ese motivo, puedes cargar tu celular con un cargador de carga rápida sin que el teléfono se sobrecaliente.

Aunque la memoria USB no sufra ningún desperfecto, eso no significa que debas hacerlo, sobre todo con cargadores no oficiales, los cuales no están certificados. El especialista recalca que realizar este experimento con este tipo de cargadores sí es bastante riesgoso, ya que no solo pueden terminar dañando la unidad de almacenamiento, también pueden generar un cortocircuito en tu hogar.