Podcasts vs. radio: similitudes, diferencias y cuál es el preferido por los jóvenes

De acuerdo al estudio más reciente de CPI sobre la audiencia radial, el 90,1% de millenials en Lima —quienes representan a más de 3 000 000 de personas— escuchan la radio un promedio de 21 horas a la semana aproximadamente. A nivel nacional, este medio de comunicación alcanza al 91,2% de la población, por lo que se mantiene como el artefacto por excelencia para estar informados, escuchar música o solo para distraerse.

En los últimos años, la figura del podcast ha evolucionado a pasos agigantados en el Perú y gana más seguidores día a día por la diversidad de temas que ofrece. Plataformas como Spotify, la cual cuenta con millones de usuarios en territorio nacional, permite que los creadores de contenido tengan mayores facilidades para difundir lo que producen.

PUEDES VER Lanzamiento al mercado del Huawei Mate 40 podría retrasarse hasta 2021 [VIDEO]

Luis Enrique Mendoza es docente en la Universidad de Lima del Taller de Podcasting y Radio desde 2019. (Foto: Lúen Mendoza)

Según un estudio publicado en febrero de 2020 de Enrique Vargas, comunicador y productor de podcast, y Luis Enrique Mendoza (Lúen Mendoza), podcaster y docente del Taller de Podcasting y Radio en la Universidad de Lima, el 66,2% de podcasts mapeados se encuentran activos, 25,6% se mantienen inactivos y 8,2% simplemente desaparecieron.

Figuras reconocidas de la televisión como Ricardo Morán y Carlos Galdós también optan por utilizar el podcast para producir contenido propio y ofrecer diversos temas a sus seguidores. Entérate, en esta nota, por qué los jóvenes prefieren este formato antes que la radio, similitudes y diferencias entre ambos, actualidad en el Perú y consejos para iniciar con este tipo de proyecto.

PUEDES VER Rival de Xiaomi lanza nuevo teléfono de gama media con cuatro cámaras y gran batería [FOTOS]

Podcasts en el Perú y Spotify

Lúen Mendoza, uno de los autores del mencionado estudio sobre la situación del podcast en el Perú, comparte en sus redes sociales que la tercera edición de los Premios Ivoox tiene a 11 podcasts nacionales entre sus nominados (uno en dos categorías).

Tanto en la edición de 2018 como en la de 2019, solo fueron considerados tres podcasts peruanos, por lo que Lúen, en comunicación con La República, manifiesta la grata sorpresa generada. “A comparación de los podcasts españoles, todavía es un número reducido, pero es un avance y sí demuestra el trabajo que están haciendo los productores de contenido", señala.

El verdadero reto de los podcasts radica en su sostenimiento en el tiempo, ejemplos de ello son El Langoy y Wilson Podcast, programas que ya tienen 6 y 10 años de existencia respectivamente. Lo importante, según Lúen, es: ofrecer un buen producto; estar dispuestos a recibir retroalimentación, ya que así se logrará crear comunidad; y un público que demande ese contenido.

Esta tercera edición de los #PremiosiVoox tiene a 11 podcasts peruanos nominados (uno en dos categorías). Supera con creces a las dos años previos. pic.twitter.com/msC81Wizgg — Lúen Mendoza (@luenmendoza) September 7, 2020

“Creo que se está haciendo un buen trabajo, pero no hay que pontificar porque hay todo tipo de contenido. Hay podcasts buenos que aportan mucho, pero otros que dejan mucho que desear, ya sea por temas técnicos u otros”, acota Mendoza.

En este crecimiento del podcast en el Perú, la plataforma Spotify cumple un papel importante. “Antes, algunos se animaban a hacer podcast, pero el hecho de explicar al público cómo podían escuchar el contenido era algo complejo. Ahora es distinto, los podcasters le dicen a las personas que los escuchen en Spotify y se hace más sencillo”, explica el docente de la Universidad de Lima.

PUEDES VER Samsung crea nuevas cámaras diminutas que ocupan menos espacio en el teléfono

¿Los jóvenes prefieren los podcasts a la radio?

“Si hablamos de Lima, ahí sí creo que el tema generacional va a estar de la mano con el acceso a la tecnología. Los podcasts van a ser mucho más cercanos al público”, confiesa Lúen Mendoza.

Lima es un lugar con mayor accesibilidad a internet que otras partes del país, por lo que el podcast puede acercarse más a los jóvenes. En otros lugares, dónde el acceso es más limitado, “la radio siempre va a predominar y no será un tema estrictamente generacional”.

Para el podcaster, la radio se mantendrá como un medio de comunicación vital, ya que el contenido periodístico que comparten requiere de la transmisión en directo de la información. “Cuando hay sismos siempre recomiendan tener una radio a pilas porque de esa manera se conseguirá la información si las redes fallan”, ejemplifica.

En el podcast, no necesariamente se trabaja un contenido informativo. Además, tampoco se transmite en directo el contenido, requiere de una edición y sin límite de tiempo. La información en vivo siempre se conseguirá a través de la radio y eso hace que su importancia no se ponga en discusión.

Lúen Mendoza asegura que la radio seguirá siendo el medio de comunicación para mantenerse informados en tiempo real. (Foto: Internet)

PUEDES VER Google Meet añade el efecto desenfoque para el fondo de las videollamadas

Similitudes entre la radio y los podcasts

Tanto el podcast como la radio requieren de ciertos requisitos:

- Enfoque basado en lo que el oyente quiere, desea y busca.

- Contenido que informe y/o entretenga.

- Introducción que enganche al oyente y le dé razones para quedarse y escuchar el resto del contenido.

- Estructura que mantenga al oyente cautivado.

- Lenguaje sencillo de acorde al público objetivo para que todos entiendan.

- Experiencia sonora que conecte con el oyente.

Diferencias entre la radio y los podcasts

Así como existen diversas similitudes entre la radio y el podcast, las diferencias entre ambos también son notorias. “La radio es un contenido para el público masivo, por lo que las personas van a acceder a ella desde cualquier dispositivo. Mientras que el podcast, si bien puede llegar a una gran cantidad de gente, está pensado para un público objetivo o nicho”, aclara Lúen Mendoza.

Por ejemplo, es muy probable que, si piensas hacer un programa radial sobre lucha libre, te releguen a un horario complicado (generalmente de madrugada). En el caso del podcast, el contenido puede subirse a internet y será escuchado a cualquier hora por las personas que estén deseosas del tema en cuestión.

La radio tiene dos aspectos principales a los que hay que adecuarse: los cortes comerciales y el tiempo. Todo está cronometrado. El locutor, por ejemplo, suele tener menos intervención en un programa musical. La publicidad es vital, por lo que las pausas comerciales tienen un horario definido sin importar lo que pasa en vivo.

“En la radio siempre se dice que el tiempo se acabó, pero en el podcast eso no va a pasar nunca porque la duración del programa la ponen los creadores; además, tienen la capacidad de editar el contenido y corregir algo que no gustó. Si cometes un error en un programa radial, ahí queda y tienes que continuar”, agrega Mendoza.

PUEDES VER Motorola Moto E7 Plus: se presenta el nuevo teléfono barato con batería que dura más de dos días

Rentabilidad de la radio y el podcast

La radio es un medio de comunicación que se sostiene por la publicidad de cada patrocinador. Mientras que el podcast tiene otras maneras de generar ingresos económicos para los creadores de contenido.

El docente en la Universidad de Lima cuenta que existen plataformas como Patreon, donde los oyentes y la comunidad que sigue a un podcast puede donar dinero. El público deseoso de un contenido busca la manera de apoyar a los que escuchan. Otros programas tienen cuenta de Yape o hacen transmisiones por Facebook Live para monetizar su trabajo.

Patreon es la plataforma que usan los podcasters para recaudar donaciones económicas de sus oyentes. (Foto: The Podcast Host)

“El apoyo de la gente es vital para sostenerse en el tiempo. Es un error que alguien empiece un podcast y tenga su cuenta de Patreon, salvo que sea alguien conocido en el medio local o una figura pública”, indica Lúen Mendoza.

Otra forma de generar algún tipo de ingreso en el podcast es a través de los canjes con pequeñas marcas que ven el público objetivo. Por ejemplo, si tienes un podcast de lucha libre bien posicionado, una marca que venda artículos para dicha actividad podría interesarse en generar una relación comercial con el programa.

Consejos para iniciar un podcast

Existen podcasts que, tras dos o tres episodios, deciden dejar de crear contenido. Por eso, aquí te dejamos algunas recomendaciones para iniciarte en este formato:

- Definir un tema a tratar que sea novedoso y que exista un público deseoso de escuchar. Prepárate e infórmate para generar un contenido distinto.

- Escoge bien la plataforma de alojamiento para que siempre aparezca tu contenido total.

- Anímate a grabar y practicar, no olvides que hay programas de edición de audio para corregir errores.

- No te desanimes si no se ves resultados al inicio, la labor del podcaster no acaba con la producción del audio, sino que tiene que continuar con la difusión de tu producto a través de redes sociales.

Radio, últimas noticias: