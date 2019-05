OnePlus 7 Pro: el sorprendente smartphone que busca desafiar a Apple y Samsung [VIDEO]

OnePlus lanzó esta semana de manera oficial el OnePlus 7 Pro, su buque insignia del año, un teléfono que incorpora las mejores características de un gama alta premium pero a un precio competitivo, apuntando en destronar a marcas líderes como Samsung, Huawei y Apple.

Con la presentación de este avanzado terminal, la compañía china podría haber conseguido fabricar el mejor teléfono del 2019, en relación a calidad - precio. El OnePlus 7 Pro abre el camino para posicionar a la marca asiática como protagonista dentro del saturado mercado de los smartphones.

¿Qué hace destacar tanto a este smartphone? Aquí te detallamos todas las características y especificaciones técnicas del teléfono que aspira a ser el mejor del mercado.

El OnePlus 7 Pro integra una pantalla Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución QHD+ (1440x3120 píxeles) y calidad de imagen HDR10+. El terminal presume de biseles bastante reducidos y bordes curvos. Además, es el primer smartphone de la marca en incorporar una pantalla de 90Hz, lo que significa que se actualiza 90 veces por segundo para alcanzar “una experiencia visual perfecta”.

El dispositivo presenta una triple cámara trasera de tres lentes: un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 16 píxeles y un teleobjetivo 8 píxeles, las cuales permiten grabar hasta 4K a 60 fps. La cámara frontal utiliza un sistema retráctil motorizado y cuenta con 16 megapíxeles.

