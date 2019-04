WhatsApp lanzó pack de stickers de Game of Thrones y así puedes tenerlos todos [VIDEO]

Winter is here. Miles de fanáticos de Game of Thrones están más que emocionados al ver el primer capítulo de la última temporada de la serie de HBO, la cual nos mostrará el desenlace de la batalla contra el ‘Rey de la Noche’. Además de tan esperado estreno y para alegría de millones de usuarios de WhatsApp ahora podrás tener a todos tus personajes favoritos en increíbles stickers personalizados.

Y es que con la llegada de la octava temporada de Game of Thrones, WhatsApp ha lanzado una serie de stickers especiales, los cuales podrás descargar y agregar a tu Smartphone para compartirlos con todos tus contactos. Si eres un usuario Android y buscas vivir la aventura de Poniente en tu smartphone, no puedes dejar de leer esta nota para poder obtener esta ‘pegatinas’ tan increíbles.

Game of Thrones se ha convertido en una de las series más vistas de los últimos años, es por ello que WhatsApp ahora ya cuenta con una serie de stickers especiales, los cuales podrás compartir con todos tus contactos en dicha aplicación de mensajería instantánea.

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Tyrion Lanyster, entre otros; ya se encuentran disponibles en stickers que podrás enviar en tus chats privados de WahtsApp.

¿Cómo desbloquear todos estos stickers de WhatsApp? Para poder obtenerlos todos, lo único que debes hacer es ingresar a Play Store y descargar la aplicación llamada ‘Stickers Game of Thrones for WhatsApp’, la cual no tiene mayor a 20 MB.

Con dicha extensión para WhatsApp podrás desbloquear varios packs de stickers, los cuales podrás agregar a la aplicación a fin de utilizarlo cuando más los necesites. De esta forma podrás tener varias imágenes de las figuras más importantes de Game of Thrones.

En la parte superior podrás revisar algunos de los modelos de pegatinas que ya están disponibles en WhatsApp. Con estos podrás pasar un buen rato con tus contactos y unirse a la fiebre de Game of Thrones, serie que ya estrenó su tan esperada octava temporada.