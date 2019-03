Facebook supo las técnicas ilícitas de Cambridge Analytics contradiciendo lo dicho por Mark Zuckerberg [FOTO]

Facebook se fundó en febrero de 2004 y a la misma velocidad que el Internet conquistaba el mundo, la red social se erigió como la favorita para más millones de internautas. Sin embargo, en 2018 Mark Zuckerberg enfrentó duros cuestionamientos tras ser revelado el escándalo de Cambridge Analitycs y recientemente nueva información pone en evidencia que el programador mintió cuando fue interpelado por las autoridades.



Conforme detalla Hipertextual los empleados de Facebook tenían conocimiento sobre las cuestionadas prácticas que Cambridge Analytics realizaba mucho antes que el medio británico The Guardian lo divulgue en diciembre del 2015.



El fiscal general de Washington D.C recaudó una serie de correos electrónicos donde certifican que los trabajadores mantenían conversaciones varios meses de anterioridad que The Guardian sobre “cómo Cambridge Analytics (y otros) violaban las políticas de Facebook”.



Las nueva información se contradice con lo expuesto por el fundador de Facebook quien afirmó que desconocía sobre los hechos a los que la empresa fue denunciado. “En septiembre de 2015, los empleados comenzaron a escuchar especulaciones sobre el scraping de Cambridge Analytics, que desafortunadamente es algo común en cualquier servicio de Internet”, menciona Hipertextual citando a una voz autorizada de la compañía.



The Guardian detalla que un portavoz de Facebook admitió que los empleados habían escuchado rumores sobre el hurto de datos en setiembre de 2015, aunque enfatiza que se trataba de un “incidente diferente”.



“En diciembre de 2015, tuvimos constancia a través de las informaciones publicadas en los medios, que Aleksandr Kogan vendió datos a Cambridge Analytics, y tomamos acciones. Eran dos cosas diferentes”, sostuvo el portavoz.



Según, Facebook los ilícitos métodos de extracción de datos de has 87 millones de usuarios para la creación de perfiles psicológicos fueron conocidos en diciembre de 2015 y actúo inmediatamente impidiendo las acciones de Cambridge Analytics, empresa que había contratado a la firma desarrolladora GSR para tal fin.