Alertan sobre peligroso ciberataque masivo en direcciones de Internet a nivel mundial

Alerta máxima. Esta tarde, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) emitió un comunicado en el que alertó sobre un ataque masivo que afecta a todos los dominios de Internet a nivel mundial.

En dicho mensaje lanzado en forma de alerta por la organización, se menciona que se han reportado informes sobre actividad maliciosa en relación a la infraestructura de DNS (servido de nombres).

En este contexto, la ICANN ha solicitado un despliegue total de las extensiones de seguridad para el sistema de nombres de dominio (DNSSEC) en todos los dominios no asegurados.

¿En qué consisten estos ataques? La ICANN mencionó que estos ataques consisten en cambios no autorizados en las direcciones y el reemplazo de las mismas por ‘direcciones de máquinas controladas por los hackers’.

Con ello estos hackers estarían atacando la propia infraestructura de Internet, según mencionó un representante del ICANN a AFP.

“Ya hubo ataques dirigios, pero nunca uno como este”, sostuvo el vocero de ICANN quien además mencionó que existe un riesgo en curso sobre la infraestructura de los nombres de dominio (Domain name System, DNS). Lo que implica el ataque a las direcciones de los sitios electrónicos.

Además, la ICANN reafirmó su compromiso de participar en esfuerzos de colaboración para garantizar la seguridad, la estabilidad y la capacidad de recuperación de los sistemas de identificación global de Internet.

