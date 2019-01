¿Cómo comprar en Amazon desde Perú de forma segura y rápida?

Gran cantidad de personas que viven en nuestro país desean comprar en Amazon debido a la variedad de productos que se consiguen en esta tienda online. Sin embargo, no todos tiene la suficiente experiencia de realizar compras por Internet, por ello, aquí te mostramos los pasos necesarios para realizar una compra en Amazon desde Perú.

¿Cómo comprar en Amazon paso a paso?

Para empezar a comprar en Amazon debes tener una cuenta personal y abrir una es completamente gratis y muy sencillo; solo necesitarás una dirección de correo electrónico, una contraseña y listo.

- Una vez registrada tu cuenta, debes hacer clic en “My Account”(“Mi Cuenta” en español) en la parte superior derecha, donde debes registrar tu dirección y teléfono de contacto.

No olvides de averiguar el código postal de tu distrito para poder escribirlo en tu dirección y cuando escribas tu número telefónico debes agregar el +51 al principio que es el código de Perú.

- Luego deberás agregar tu tarjeta de crédito o débito dirigiéndote a “My Account”, donde el sistema te pedirá 12 dígitos de tu tarjeta, tu nombre en la tarjeta y la fecha de expiración, además, de los 3 dígitos que aparecen en el reverso de la misma.

Cabe recordar que el sistema de pago de Amazon es uno de los más seguros, por lo que no corres ningún riesgo de guardar tus tarjetas de crédito o de débito en su sistema.

- Para comprar en Amazon, utiliza el buscador de la tienda para encontrar los productos que desees. Debes emplear las palabras claves que estén asociadas a los artículos que quieras adquirir.

Otra de las opciones para comprar en Amazon es abrir el menú de las categorías que son una opción más amplía.

- Cada producto que aparece en la página de Amazon contiene los datos necesarios para saber lo que estás comprando como fotos, marcas, condiciones de uso, garantías, entre otros. Es importante que te cerciores que el producto que eliges pueda ser enviado a Perú. Si en caso esto no fuera posible, en la descripción del producto parecerá “Item can't be shipped to my selected destination”(“El producto no puede ser enviado a la localización seleccionada” en español).

- Cuando un producto te interese, haz clic en “Add to Cart” (agregar a tu carrito), esto no significa que lo vayas a comprar, pues aún no confirmas la compra. Los artículos de tu carrito se graban en tu cuenta de Amazon.

- Para realizar la compra, haz clic en “Proceed to checkout” (pasar por caja) Al presionar esta opción, Amazon te mostrará el costo total de los productos, impuestos, dirección de envío, método de pago y costos de envío.

En Amazon puedes comprar todo tipo de productos.

¿Cuánto cobra Amazon por envío a Perú?

Amazon tiene envíos gratis a Perú en algunos productos y otros que cuentan con correos privados. Si el producto sobrepasa el valor de 200 dólares se cobran impuestos del 22% que incluye el costo de envío.

¿Cómo comprar en Amazon con tarjeta de regalo?

Las tarjetas de regalo de Amazon están disponibles tanto de forma física, como a través de un código que activas online habilitando el saldo en tu cuenta para que compres lo que desees en la tienda.

Mientras tenga tu cuenta de Amazon habilitada, tu saldo nunca caduca, ahí estará para dispongas de él en el cualquier momento.

¿Cómo comprar en Amazon desde Perú sin tarjeta de crédito?

Si no tienes tarjeta de crédito o no te agrada usar la tuya en Internet, aún así puedes comprar en Amazon y aquí te lo detallamos.

Puedes hacer tu compra en Amazon con un giro postal o un cheque. Haz clic en la opción "Check or Money Order" (cheque o giro postal). Luego recibirás una dirección donde debes enviar el pago. Antes de que la tienda te envíe el pedido, debes enviar tu pago. Tienes 30 días para efectuarlo o sino lo cancelan.

También puedes pagar con tu cuenta bancaria. Haz clic en la opción "Pay with Checking Account" (pagar con la cuenta bancaria). Deberás ingresar todos los datos que te piden como el número de cuenta, a nombre de quién está, etc. Por motivos de seguridad, deberá volver a ingresar el número de cuenta. Haz clic en continuar.

¿Cómo cancelar una comprar en Amazon?

Si quieres cancelar una compra en Amazon, debes saber que puedes hacerlo siguiendo estas indicaciones.

Primero debes saber que existe un plazo de 12 horas para cancelar una orden sin costo. Pasado este plazo, la cancelación tiene un costo de 15 dólares por gastos operativos.

1. Ir a Mis pedidos

2. Encuentra el producto o pedido que quieres cancelar.

3. Haz clic en Cancelar productos.

4. Selecciona la casilla correspondiente a cada producto que quieres cancelar y el motivo de la cancelación. Si deseas cancelar todo el pedido, selecciona todos los productos.

5. Haz clic en Cancelar los productos seleccionados. Cuando completes la cancelación recibirás un e-mail de confirmación en la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta. Además puedes verificar que tu pedido ha sido cancelado en Mis pedidos.