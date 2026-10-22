Llovizna sorprende en varios puntos de Lima: Senamhi prevé más precipitaciones en distritos costeros durante las siguientes horas

Se estiman acumulados de hasta 30 mm en la costa norte y descargas eléctricas en las zonas afectadas. La alerta incluye condiciones adversas en varias regiones del país.

Se estiman acumulados de hasta 30 mm en la costa norte y descargas eléctricas en las zonas afectadas. La alerta incluye condiciones adversas en varias regiones del país. Foto: Andina/Composición LR

Las lloviznas registradas HOY, jueves 22 de octubre, sorprendieron a vecinos de distintos sectores de Lima, entre ellos Ancón, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Lurigancho. Las precipitaciones se presentaron en medio de una densa cobertura nubosa sobre la capital, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantenía avisos por condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país.

El pronóstico difundido para Lima contemplaba la posibilidad de nuevas lloviznas durante la noche y la madrugada del viernes 23 de octubre. En paralelo, el organismo meteorológico emitió el aviso N.° 432 por precipitaciones en la costa norte y la sierra, con vigencia hasta el domingo 25 de octubre. La alerta incluye lluvias de distinta intensidad, granizo en zonas altoandinas y ráfagas de viento.

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Lluvia en Lima: ¿qué distritos reportaron lloviznas durante la noche del jueves 22 de octubre?

Los reportes ciudadanos señalaron la presencia de precipitaciones breves en distritos como Ancón, Comas, San Martín de Porres y Carabayllo. También se registraron avisos de llovizna en San Juan de Lurigancho, donde la humedad ambiental llegó al 100%, según la información compartida. Estas condiciones coincidieron con la presencia de nubosidad sobre distintos puntos de la capital.

El pronóstico por horas disponible para la noche contemplaba episodios de lluvia ligera alrededor de las 8 p. m. y las 10 p. m., así como durante la medianoche, con temperaturas aproximadas de entre 21°C y 23°C. Entre esos periodos se esperaba cielo cubierto. Sin embargo, estas estimaciones no significan que las precipitaciones se presenten con la misma intensidad o duración en todos los distritos.

Senamhi activa alerta por lluvias hasta el domingo 25 de octubre: estas regiones serán afectadas

El aviso N.° 432 del Senamhi, emitido el jueves 22 de octubre, advierte sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra entre el viernes 23 y el domingo 25. En la sierra norte se prevé la posibilidad de granizo en localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Los episodios también podrían estar acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Para el viernes 23, los acumulados estimados oscilan entre 4 y 30 milímetros diarios en la costa norte; entre 10 y 23 milímetros en la sierra norte; de 8 a 16 milímetros en la sierra central y de 7 a 24 milímetros en la sierra sur. En la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, mientras que en la costa interior de Piura se pronostican precipitaciones de moderadas a fuertes.