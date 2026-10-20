¿Papa León XIV vendrá al Perú? Vaticano enviará misión a Lima el 26 de octubre para definir detalles de su visita

Visita del papa León XIV al Perú: Detalles de la misión de avanzada del Vaticano

Visita del papa León XIV al Perú: Detalles de la misión de avanzada del Vaticano

La visita del papa León XIV al Perú se encuentra a la espera de la evolución de su salud y de la confirmación de los últimos detalles de organización. El próximo 26 de octubre, una misión de avanzada del Vaticano llegará a Lima para revisar los preparativos de seguridad, liturgia y logística de las actividades previstas para el encuentro del pontífice con los fieles peruanos.

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, informó que esta será la tercera delegación que llega al país para verificar los avances, revisar los escenarios de las actividades papales y definir los últimos detalles antes de la llegada del santo padre.

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"Es muy importante este grupo de avanzada, porque viene para sellar lo que ya se ha trabajado con las otras dos. Se visitó todos los lugares, se vieron todos los escenarios, se corrigieron con la segunda algunos lugares que no eran los mejores. Esta viene para sellar", declaró a Andina.

El grupo inicial estará integrado por ocho personas. Posteriormente, se sumarán otros integrantes procedentes de Uruguay, con lo que la delegación alcanzará entre 10 y 12 miembros. La mayoría permanecerá en el Perú durante la visita del pontífice.

Vaticano revisará seguridad y logística de la visita

La misión verificará los avances de la organización y los espacios previstos para las actividades del papa León XIV. Entre los principales aspectos figuran la seguridad del pontífice, la preparación de las celebraciones litúrgicas y la logística de los encuentros multitudinarios.

"Estamos a casi tres semanas exactas, con lo cual crece la emoción, pero también la acción, porque tenemos que preparar todo para que esté listo y que podamos recibir al santo padre como él lo merece, así es, como un peruano", manifestó Inca.

El coordinador nacional aseguró que los preparativos continúan según lo previsto y expresó su confianza en que el pontífice pueda cumplir con la agenda programada. Sin embargo, la visita permanece a la espera de la evolución de su estado de salud.

"Nosotros no hemos parado. Estamos avanzando con los detalles; todo lo que estaba programado lo seguimos afinando", indicó.

Monseñor Inca se pronuncia sobre la salud del papa León XIV

El representante de la Iglesia católica también se refirió a la recuperación del papa y destacó la importancia de las oraciones de los fieles. Según explicó, mantienen comunicación con personas que trabajan en Roma y con la comisión encargada de la visita al Perú.

"Lo sentimos muy sereno, tranquilo y comprometido", afirmó.

Inca pidió a los peruanos mantener la fe y la esperanza mientras esperan la evolución de la salud del pontífice.

"Estamos en el mes del Señor de los Milagros, tiempo de fe, confianza, profundidad en nuestro compromiso con Dios, y creo que eso nos anima para esperar que el sumo pontífice se recupere como lo estamos viendo. Yo creo que el poder de la oración es innegable", sostuvo.

Asimismo, resaltó el vínculo del papa con el país y la cercanía que mantiene con la población peruana.

"El papa siente el Perú como su casa, su familia y nosotros también lo sentimos como parte de nuestra casa", señaló.

Visita coincidirá con el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo

La eventual llegada de León XIV al Perú también coincidirá con el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamado santo el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII.

Monseñor Inca destacó la labor evangelizadora de Santo Toribio, considerado patrono del episcopado latinoamericano por san Juan Pablo II. También señaló que existen coincidencias entre su misión pastoral y el ministerio de León XIV, especialmente por su vocación misionera, su cercanía con la población y su compromiso con las personas más sencillas.

El sacerdote invitó a los fieles a continuar con las oraciones por la recuperación del pontífice y a participar en los encuentros multitudinarios previstos durante su visita.

"Prosigamos orando para que no haya ninguna sombra que nos pueda empañar esta luz que esperamos con la visita del santo padre. Y gracias a todos los que están trabajando. Participemos en los encuentros multitudinarios que ya los conocen", concluyó.