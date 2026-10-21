Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico tras cirugía en el pulmón, informa el Vaticano

El papa León XIV no necesitará un tratamiento oncológico luego de someterse a una cirugía en el pulmón. La información fue compartida por la Santa Sede.

"Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre. Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", señala la Oficina de Prensa del Vaticano.

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El aviso fue secundado por el médico del papa, el Dr. Luigi Carbone, y el profesor Stefano Margaritora, quien fue el encargado de liderar al equipo detrás de la cirugía que se realizó al sumo pontífice.

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Viaje del papa León XIV a Perú continúa en pie, señala nuncio apostólico

El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, ratificó que la visita del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, celebrado en Lima, el representante del Vaticano expresó su entusiasmo por la llegada del pontífice y destacó que este retomó sus actividades públicas tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar. “El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, declaró a EWTN News Español.

El nuncio también resaltó el propósito pastoral del viaje y la relación del pontífice con el Perú. Según indicó, León XIV llegará para fortalecer la fe de los creyentes, por lo que invitó a la población a prepararse espiritualmente y recibir su mensaje con apertura. La agenda prevista contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde se espera la participación de miles de fieles.