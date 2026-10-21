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Política

Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico tras cirugía en el pulmón, informa el Vaticano

El Dr. Luigi Carbone, médico del papa, y el profesor Stefano Margaritora, líder del equipo quirúrgico que atendió al santo padre, respaldaron esta información.

El papa León XIV registró mejorías luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.
El papa León XIV registró mejorías luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.Foto: AFP
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El papa León XIV no necesitará un tratamiento oncológico luego de someterse a una cirugía en el pulmón. La información fue compartida por la Santa Sede.

"Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre. Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", señala la Oficina de Prensa del Vaticano.

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El aviso fue secundado por el médico del papa, el Dr. Luigi Carbone, y el profesor Stefano Margaritora, quien fue el encargado de liderar al equipo detrás de la cirugía que se realizó al sumo pontífice.

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Anuncio publicado por el portal Vatican News | Fuente: X.

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Durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, celebrado en Lima, el representante del Vaticano expresó su entusiasmo por la llegada del pontífice y destacó que este retomó sus actividades públicas tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar. “El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, declaró a EWTN News Español.

El nuncio también resaltó el propósito pastoral del viaje y la relación del pontífice con el Perú. Según indicó, León XIV llegará para fortalecer la fe de los creyentes, por lo que invitó a la población a prepararse espiritualmente y recibir su mensaje con apertura. La agenda prevista contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde se espera la participación de miles de fieles.

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