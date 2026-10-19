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Sociedad

El Niño: usuarios de celulares en zonas de emergencia conservarán sus saldos y promociones

Osiptel aprobó medidas temporales para evitar la suspensión o baja de líneas móviles por falta de recargas o pagos. Las operadoras también podrán ofrecer el fraccionamiento de deudas, reponer chips por canales excepcionales y habilitar líneas prepago temporales.

Usuarios de líneas prepago y pospago podrán conservar saldos y promociones durante la emergencia, según nueva resolución de Osiptel
Usuarios de líneas prepago y pospago podrán conservar saldos y promociones durante la emergencia, según nueva resolución de Osiptel
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Los usuarios de telefonía móvil que vivan en zonas declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño 2026-2027 podrán conservar sus saldos y promociones prepago, incluso si vencen durante el periodo de aplicación de las medidas. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó disposiciones extraordinarias para facilitar la continuidad del servicio y el acceso a la conectividad durante las emergencias.

La medida figura en la Resolución N.° 000133-2026-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de octubre de 2026. La norma también establece que las operadoras no podrán suspender ni dar de baja las líneas prepago por falta de recargas o de tráfico de voz y datos durante el periodo correspondiente. Como alternativa, las empresas podrán otorgar mensajes de texto (SMS) gratuitos.

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¿Qué pasará con las líneas prepago y pospago?

Las personas con planes pospago también podrán acceder a medidas para mantener su servicio. Si existe riesgo de suspensión o baja por falta de pago, las operadoras deberán migrar temporalmente la línea a la modalidad prepago, siempre que sea técnicamente posible.

Esta migración no generará penalidades ni cargos adicionales asociados a la aplicación de la medida. Sin embargo, los usuarios deberán pagar las deudas acumuladas antes del cambio de modalidad. Una vez concluida la emergencia, podrán regresar a su plan original o afrontar la suspensión o baja del servicio, según corresponda.

Además, las empresas podrán ofrecer el fraccionamiento de las obligaciones pendientes de pago a solicitud del titular. Cada operadora establecerá las condiciones y restricciones aplicables, dentro de los límites de la normativa vigente.

La resolución también permite que las compañías habiliten servicios prepago temporales para las personas afectadas por la emergencia. Estas líneas se darán de baja dentro de los 30 días calendario posteriores al término del estado de emergencia, salvo que Osiptel establezca otro plazo.

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Reposición de chips y acceso a internet durante la emergencia

Las operadoras podrán habilitar canales excepcionales para recibir solicitudes de reposición de tarjetas SIM, con el objetivo de facilitar la recuperación del servicio en las zonas afectadas. También podrán instalar módulos itinerantes para contratar líneas móviles en centros de operaciones de emergencia u otros espacios similares, con autorización y coordinación de las autoridades competentes.

Otra disposición permite habilitar la función de los celulares que comparte la conexión a internet con otros dispositivos (tethering), de acuerdo con las condiciones y restricciones que establezca cada empresa. Esta opción puede facilitar la conectividad cuando varias personas necesitan acceder a internet y disponen de un solo equipo con conexión móvil.

Las operadoras deberán informar a Osiptel sobre las condiciones de aplicación de las medidas y reportar datos sobre las líneas migradas a prepago, los servicios temporales contratados y las reposiciones de SIM realizadas por canales excepcionales.

Las disposiciones se aplicarán únicamente en los ámbitos geográficos comprendidos en las declaraciones de estado de emergencia vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027, incluidas sus eventuales prórrogas. Osiptel también podrá delimitar zonas específicas para aplicar las medidas por un plazo máximo de 3 meses.

El Gobierno declaró en emergencia 893 distritos de 154 provincias en 23 regiones ante el peligro inminente por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) prevé un escenario extraordinario, con lluvias que podrían alcanzar niveles críticos, especialmente en la costa norte, desde noviembre de 2026 hasta el otoño de 2027.

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