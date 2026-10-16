Sicario de 13 años acusado de asesinar a transportistas fue entregado a su familia en el Callao

Un menor de 13 años, acusado de participar en el asesinato del conductor de combi Juan Daniel Velázquez Anca, de 60 años, fue entregado a sus familiares tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Callao. De acuerdo con información de América Noticias, el adolescente fue detenido junto a otro menor de 17 años, ambos investigados por el ataque armado ocurrido el viernes 2 de octubre.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Región Policial Callao y de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes ubicaron a los sospechosos en la urbanización Santa Marina. De acuerdo con la información policial, las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir sus desplazamientos e identificar a los presuntos involucrados.

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La entrega del adolescente de 13 años se realizó en el marco de las disposiciones legales aplicables a menores de edad. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Cómo ocurrió el asesinato del chofer en el Callao?

El crimen se registró alrededor de las 6.00 a. m. del viernes 2 de octubre, cerca de un paradero de transporte público situado en la avenida 2 de Mayo, en el Callao.

Según la información policial, Velázquez Anca se encontraba al volante de su vehículo cuando fue abordado por los atacantes, identificados preliminarmente por los alias de Bastian y Muelas. Los disparos dejaron gravemente herido al transportista, quien falleció en el lugar antes de ser trasladado a un centro médico.

Cámaras de seguridad y videos permitieron identificar a los sospechosos

La Municipalidad del Callao informó que las cámaras de videovigilancia registraron a los presuntos implicados cuando se desplazaban en una bicicleta por las inmediaciones de la avenida 2 de Mayo. En las imágenes se les observa con capuchas para cubrirse el rostro.

De acuerdo con los investigadores, los propios atacantes también habrían grabado el momento del asesinato. Esos registros, según la información policial, fueron compartidos posteriormente mediante mensajes que habrían tenido como finalidad intimidar y extorsionar a otros trabajadores del sector transporte.

Tras el ataque, los sospechosos habrían escapado en la misma bicicleta e intentado ocultar el arma de fuego entre sus prendas de vestir, de acuerdo con las diligencias policiales.

¿Por qué el menor de 13 años fue entregado a su familia?

La Policía informó que los dos menores fueron ubicados durante un operativo en la urbanización Santa Marina. Las imágenes de las cámaras municipales y los videos relacionados con el ataque fueron elementos relevantes para su identificación.

Debido a que el adolescente tiene 13 años, fue entregado a sus familiares, conforme al tratamiento legal aplicable a los menores que no tienen responsabilidad penal por razón de su edad. Esto no significa que los hechos investigados hayan quedado esclarecidos ni que se haya determinado su participación mediante una decisión judicial.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias del asesinato y determinar las medidas que correspondan respecto de ambos menores, de acuerdo con la legislación vigente.