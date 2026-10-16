Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Caos en Comisión de Constitución | Keiko y Delcy | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Sicario de 13 años acusado de asesinar a transportistas fue entregado a su familia en el Callao

La intervención fue realizada por la Policía Nacional del Perú, quienes ubicaron al menor y a otro de 17 años en la urbanización Santa Marina, gracias a las imágenes de cámaras de videovigilancia.

Juan Velásquez, chofer asesinado a mano de dos sicarios menores de edad en el Callao.
Juan Velásquez, chofer asesinado a mano de dos sicarios menores de edad en el Callao. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Un menor de 13 años, acusado de participar en el asesinato del conductor de combi Juan Daniel Velázquez Anca, de 60 años, fue entregado a sus familiares tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Callao. De acuerdo con información de América Noticias, el adolescente fue detenido junto a otro menor de 17 años, ambos investigados por el ataque armado ocurrido el viernes 2 de octubre.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Región Policial Callao y de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes ubicaron a los sospechosos en la urbanización Santa Marina. De acuerdo con la información policial, las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir sus desplazamientos e identificar a los presuntos involucrados.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

La entrega del adolescente de 13 años se realizó en el marco de las disposiciones legales aplicables a menores de edad. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Puedes ver

Camioneta híbrida enchufable explota y se incendia mientras cargaba en La Molina: vehículo tenía solo un mes de comprado

lr.pe

¿Cómo ocurrió el asesinato del chofer en el Callao?

El crimen se registró alrededor de las 6.00 a. m. del viernes 2 de octubre, cerca de un paradero de transporte público situado en la avenida 2 de Mayo, en el Callao.

Según la información policial, Velázquez Anca se encontraba al volante de su vehículo cuando fue abordado por los atacantes, identificados preliminarmente por los alias de Bastian y Muelas. Los disparos dejaron gravemente herido al transportista, quien falleció en el lugar antes de ser trasladado a un centro médico.

Cámaras de seguridad y videos permitieron identificar a los sospechosos

La Municipalidad del Callao informó que las cámaras de videovigilancia registraron a los presuntos implicados cuando se desplazaban en una bicicleta por las inmediaciones de la avenida 2 de Mayo. En las imágenes se les observa con capuchas para cubrirse el rostro.

De acuerdo con los investigadores, los propios atacantes también habrían grabado el momento del asesinato. Esos registros, según la información policial, fueron compartidos posteriormente mediante mensajes que habrían tenido como finalidad intimidar y extorsionar a otros trabajadores del sector transporte.

Tras el ataque, los sospechosos habrían escapado en la misma bicicleta e intentado ocultar el arma de fuego entre sus prendas de vestir, de acuerdo con las diligencias policiales.

Puedes ver

Tragedia en Tacna: hombre cae al pisar un hoyo con agua en la pista y pierde la vida

lr.pe

¿Por qué el menor de 13 años fue entregado a su familia?

La Policía informó que los dos menores fueron ubicados durante un operativo en la urbanización Santa Marina. Las imágenes de las cámaras municipales y los videos relacionados con el ataque fueron elementos relevantes para su identificación.

Debido a que el adolescente tiene 13 años, fue entregado a sus familiares, conforme al tratamiento legal aplicable a los menores que no tienen responsabilidad penal por razón de su edad. Esto no significa que los hechos investigados hayan quedado esclarecidos ni que se haya determinado su participación mediante una decisión judicial.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias del asesinato y determinar las medidas que correspondan respecto de ambos menores, de acuerdo con la legislación vigente.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM

¿Vuelve el servicio militar obligatorio? Fuerza Popular y Juntos por el Perú plantean su retorno

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM

¿Vuelve el servicio militar obligatorio? Fuerza Popular y Juntos por el Perú plantean su retorno

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño

Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones