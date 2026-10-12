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Sociedad

Peruano convierte celular en microscopio para detectar anemia con IA: pruebas arrojan 92% de precisión

Las evaluaciones realizadas con el dispositivo arrojan una precisión cercana al 92%. Su uso podría reducir el 45% de los gastos asociados al traslado de muestras desde zonas rurales hacia centros urbanos.

Celular es utilizado para detectar anemia con ayuda de la IA
Celular es utilizado para detectar anemia con ayuda de la IAFoto: Andina / Difusión
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Un proyecto innovador peruano podría revolucionar la forma de identificar enfermedades en las comunidades más alejadas del país. José Carlos Manchego, un joven arequipeño de 22 años, desarrolló un dispositivo que convierte un celular en un microscopio inteligente y es capaz de detectar la anemia, la malaria y el mal de Chagas a bajo costo y sin necesidad de internet.

Las evaluaciones realizadas hasta el momento con el dispositivo arrojan una precisión cercana al 92%, lo que emociona al creador del proyecto denominado Hem.IA, pues su iniciativa podría convertirse en una herramienta utilizada por médicos que trabajan en zonas alejadas, donde recoger muestras y trasladarlas a los laboratorios puede tomar mucho más tiempo.

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Así funciona el dispositivo para detectar anemia con el celular

Según la Agencia Andina, el sistema combina un dispositivo óptico que se coloca en el smartphone con una plataforma de machine learning. Esta interacción permite recopilar datos, entrenar, evaluar y desplegar modelos de inteligencia artificial. Luego, la IA analiza las imágenes de las muestras y reconoce patrones asociados con la anemia, brindando información que sirve como respaldo al diagnóstico del personal médico.

Manchego explicó que el proceso de detección no tarda mucho tiempo. “Son menos de cuatro o cinco minutos que el médico puede utilizar para diagnosticar en su propio celular”, dijo. Además, la propuesta está diseñada para funcionar sin depender de una conexión permanente a internet, una característica que busca facilitar su utilización en comunidades con limitada conectividad.

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Avances muestran resultado positivo

El joven arequipeño señaló que los resultados obtenidos hasta el momento con el dispositivo muestran avances positivos. Según explicó, las evaluaciones realizadas alcanzan una precisión cercana al 92% con las 300 muestras que vienen probando en Arequipa. Los pilotos y validaciones clínicas se ejecutaron en el anexo de Yumina, un pueblo ubicado en el distrito de Sabandía.

El proyecto apunta a superar todas sus etapas de validación y obtener a futuro la certificación de la Digemid y la FDA para convertirse en una herramienta que pueda ser utilizada por los médicos. El uso del dispositivo podría reducir alrededor del 45% de los gastos asociados al traslado de muestras desde zonas rurales hacia centros urbanos, según Manchego.

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