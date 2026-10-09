Niñeces organizadas de Perú debatirán en Tarapoto sobre violencia, educación y defensa de sus territorios

Niñas, niños y adolescentes trabajadores de diversas regiones del país se congregan en Tarapoto para el Pleno Nacional del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC). | Difusión

Niñas, niños y adolescentes trabajadores de diversas regiones del país se congregan en Tarapoto para el Pleno Nacional del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC). | Difusión

Niñas, niños y adolescentes trabajadores organizados de distintas regiones del país se reúnen en Tarapoto, San Martín, para participar en el Pleno Nacional de Delegadas y Delegados del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC). El encuentro busca analizar los problemas que afectan a las niñeces y adolescencias y elaborar propuestas desde sus propias experiencias y territorios.

La reunión forma parte del proceso preparatorio por los 50 años del MANTHOC, organización fundada en 1976 que promueve la participación y la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores.

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Entre los principales temas que abordarán los participantes figuran las brechas en el acceso a una educación pública de calidad, la inversión estatal destinada a garantizar sus derechos y la prevención de las distintas formas de violencia. También discutirán la importancia de la educación sexual integral (ESI) para prevenir el embarazo adolescente, así como la protección de sus comunidades frente a los problemas ambientales.

Las propuestas serán construidas a partir de las experiencias de las delegaciones y sus preocupaciones frente a las decisiones y normas que pueden afectar los derechos de las niñeces y adolescencias.

“Durante estos 50 años hemos aprendido que las niñas, niños y adolescentes tenemos voz, podemos organizarnos y tenemos propuestas frente a los problemas que vivimos en nuestros territorios”, señaló André, delegado de Lima del MANTHOC. El representante destacó que el pleno permitirá analizar su realidad y plantear alternativas para garantizar sus derechos.

Por su parte, Belenyer, delegado de Piura, sostuvo que la participación de adolescentes organizados puede contribuir a impulsar mejores condiciones de vida. Asimismo, resaltó la importancia de coordinar acciones para exigir el respeto de sus derechos.

Desde Iquitos, Linda, delegada del movimiento, pidió que las autoridades y la sociedad escuchen a las niñeces cuando se toman decisiones sobre su educación, la contaminación de los ríos y la seguridad de sus comunidades.

“Las niñas, niños y adolescentes no somos solo el futuro, somos sujetos de derechos con ideas y propuestas concretas para transformar nuestras realidades hoy”, manifestó.

MANTHOC: trabajo digno y derechos de las niñeces

Otro de los ejes del pleno será la situación de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y la necesidad de garantizar que el ejercicio de sus derechos no se vea limitado por sus condiciones laborales.

Janeth Urcuhuaranga, colaboradora nacional del MANTHOC, sostuvo que el trabajo infantil debe abordarse reconociendo la realidad de quienes trabajan, sin reducir sus experiencias a una mirada de pobreza o victimización.

“Nosotros defendemos que, cuando una niña, niño o adolescente trabaja, debe hacerlo en condiciones dignas, seguras y respetuosas de sus derechos, sin que el trabajo limite su educación, salud, descanso, juego ni desarrollo integral”, afirmó.

La organización señala que rechaza la explotación infantil y defiende condiciones que protejan el desarrollo integral de las niñeces trabajadoras.

Durante el encuentro, las delegaciones también intercambiarán experiencias sobre la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes, la necesidad de una educación que responda a sus realidades y los problemas ambientales que enfrentan sus comunidades.

Organizaciones de la Amazonía también participarán en el intercambio

Las actividades se desarrollan en un contexto de articulación con el Encuentro e Intercambio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Amazonía, que incluirá un taller nacional de campañas participativas.

En este espacio intervendrán representantes del MANTHOC, la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu (OCIDMUSHI), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Amnistía Internacional Perú.

El objetivo será reconocer problemáticas comunes y construir propuestas para impulsar cambios desde los territorios. El intercambio permitirá compartir experiencias de distintas regiones y fortalecer el diálogo entre las organizaciones participantes.

MANTHOC: 50 años de organización

Fundado en 1976, el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos promueve la organización, la participación social y la defensa de los derechos de las niñeces trabajadoras del campo y la ciudad.

A lo largo de cinco décadas, el movimiento ha desarrollado una propuesta pedagógica y participativa que reivindica el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida digna, la educación, el juego y la participación en las decisiones que afectan sus vidas.