SBS iniciará acciones para determinar infracciones contra Interbank tras filtración de datos y caída de sistema

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio a conocer que iniciará un monitoreo a Interbank, luego de que se revelara una filtración de datos personales de sus clientes, así como la caída del sistema en la app móvil. "Posteriormente, iniciará las acciones que correspondan para determinar si existen infracciones asociadas a la ocurrencia de estos incidentes y actuará según lo que dispone la legislación vigente", según se puede leer en el comunicado.

¿Qué dijo la SBS?

Mediante un comunicado, la entidad señaló que viene monitoreando esta situación para iniciar posibles acciones tras este inconveniente sucedido con los servicios de Interbank y su billetera Plin. De otro lado, destacó que la entidad afectada viene tomando "las medidas necesarias para el restablecimiento de las operaciones", refiere el pronunciamiento compartido en sus redes sociales.

Interbank no funciona: ¿qué pasó con las operaciones?

En horas de la mañana, decenas de usuarios reportaron que no podían ingresar al app de Interbank, lo cual generó malestar entre los consumidores ya que no podían hacer trámites básicos como transferencias, pago a tarjetas de crédito, consulta de saldos y más. En tanto, su billetera Plin se encontraba en mantenimiento y no funcionaba. Además de ello, las agencias de Interbank comenzaron a suspender su atención presencial ya que el sistema se había caído.

Más tarde, el Interbank lanzó un comunicado para advertir del inconveniente y pidió las disculpas del caso. Luego confirmó que los datos de algunos de sus clientes habían sido vulnerados inescrupulosamente.