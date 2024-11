Dos personas vinculadas a la presidenta Dina Boluarte se encuentran prófugas de la justicia. A la ya conocida clandestinidad de Vladimir Cerrón se suma la de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, contra quien el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en el marco de la investigación por el caso "Los Waykis en la Sombra".

Ni siquiera el abogado de Boluarte Zegarra, Josep Campos, conoce la ubicación de su cliente. Así lo demostró durante una entrevista en Canal N, donde se atrevió a justificar la clandestinidad de su cliente alegando que es un "derecho constitucional" el "proteger su libertad".

"(¿Sabe dónde está Nicanor?) No, no sé. No tengo idea de dónde está. Asumo que está protegiendo su derecho a la libertad porque la decisión del juez ha sido inconstitucional y no está obligado a acatarla", declaró molesto.

Mientras tanto el hermano de la presidenta ya cuenta con una orden de ubicación y captura en su contra. Así lo decidió el juez Richard Concepción Carhuancho, quien pidió que se oficie el pedido a las entidades correspondientes tanto nacionales como internacionales.

Si bien la jefa de Estado no se ha pronunciado al respecto, el último 18 de noviembre, fecha en la que ya se veía venir la medida restrictiva contra su hermano, no registró ningún evento oficial en su agenda pública.