El abogado de Nicanor Boluarte aseguró que su patrocinado no se entregará a la justicia en el marco del caso Los Waykis en la Sombra. En ese sentido, aseguró que la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho es arbitraria y con tintes políticos. Asimismo, indicó que esperarán a que se resuelva el recurso de apelación a la prisión preventiva que existe en contra de Nicanor.

"Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, nosotros no podríamos adelantar un juicio de calificarlo como prófugo, ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión que a todas luces es arbitraria", dijo para los medios.

En cuanto al paradero de Nicanor, su representante legal indicó que sigue siendo incierto, y que no tiene información sobre su ubicación. Sin embargo, sostuvo que él comprende que está ejerciendo su derecho a no someterse a una decisión que muchos consideran arbitraria e injusta, la cual afirmó tener un trasfondo político.

