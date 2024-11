Para los jóvenes peruanos, ingresar a universidades de renombre como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) o la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es un logro significativo que requiere dedicación y esfuerzo. Estas instituciones, con décadas de trayectoria, son íconos en la educación superior pública del país. Sin embargo, la eterna pregunta persiste: ¿cuál tiene el examen de admisión más complejo?

Un profesor mexicano, a través de su canal de YouTube "Math Rocks", decidió explorar esta interrogante. Analizando ambas pruebas, destacó las diferencias entre estas casas de estudio y la forma en que estructuran sus evaluaciones. Sus conclusiones despertaron un animado debate entre los peruanos, generando opiniones divididas sobre el rigor académico de cada institución.

UNMSM vs UNI: ¿qué dijo el profesor mexicano sobre el examen de admisión de estas universidades?

El docente mexicano inició su análisis señalando que las pruebas de admisión de la UNMSM y la UNI no pueden compararse en términos absolutos. Según sus palabras: “¿Es el examen de la universidad San Marcos es más difícil que la prueba de admisión de la UNI?, la respuesta es que no. Desde un inicio no podemos comparar un examen que se aplica en un día a un examen que se da en 3 o 4 días. Desde ahí, ya no tenemos una escala de comparación”.

El profesor explicó que la diversidad de carreras en San Marcos implica un enfoque más generalizado en las preguntas, mientras que la UNI, al estar especializada en ingenierías y ciencias básicas, presenta ejercicios más complejos en matemáticas. Finalmente, sentenció: "Gana la Universidad Nacional de Ingeniería, en cuanto a examen de admisión y dificultad se refiere".

Estas declaraciones despertaron interés entre los estudiantes peruanos, quienes valoraron su opinión como una perspectiva externa sobre el nivel académico de ambas universidades.

¿UNMSM o UNI?: peruanos reaccionan y opinan sobre las dos universidades

El análisis del docente mexicano generó una ola de comentarios en redes sociales y plataformas como YouTube. Algunos usuarios destacaron la exigencia de la UNI en términos matemáticos. "Lo complicado en San Marcos es la variedad de preguntas, su nivel de matemáticas es decente, pero si lo comparas con la UNI, esta última es mejor al ser una universidad más especializada", comentó un usuario.

Otros, sin embargo, pusieron en alto el prestigio de San Marcos. "En el Perú no hay carrera más difícil de ingresar que la de Medicina en UNMSM. Por encima de cualquier carrera en la UNI", señaló otro internauta. No faltaron aquellos que criticaron el descenso en el nivel académico de ambas instituciones en los últimos años.

La rivalidad académica entre la UNMSM y la UNI seguirá siendo un tema de conversación entre estudiantes y egresados, reafirmando la importancia de estas universidades en la formación de profesionales peruanos.