La selección peruana volvió a mostrar un pobre rendimiento y cayó 1-0 frente a Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Si bien los dirigidos por Jorge Fossati lograron mantener el orden en zona defensiva, uno de los aspectos más cuestionados del equipo nacional gira en torno a ofensiva: no registraron remates al arco contra la vigente campeona del mundo.

Más allá de la presencia de algunos referentes como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, desde diversos sectores se cuestionó la ausencia de atacantes como Joao Grimaldo, quien no fue considerado por el 'Nonno' en la reciente fecha doble.

¿Por qué Joao Grimaldo no fue convocado a la selección peruana?

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, la ausencia de Grimaldo en la selección peruana pasa por una decisión personal de Jorge Fossati.

"Es una decisión del técnico porque no le gustan cuestiones de Grimaldo (...). A mí lo que me dijeron es que en el entrenamiento hay cosas que vio el comando técnico que no les terminó de gustar", reveló en L1 Radio.

En ese sentido, el exfutbolista Erick Delgado expresó un fuerte comentario sobre a postura del técnico uruguayo. Además, cuestionó sus dichos sobre el rendimiento de Perú en la Bombonera.

"Yo soy el menos indicado para decir cuando uno se fastidia, pero quién no se fastidia cuando te metes un viaje de muchas horas y no te ponen ni un minuto. Vas al entrenamiento y seguramente te está cuestionando... ¿Cuántas convocatorias tuvo Grimaldo y no tuvo nada? Y lo pone contra Brasil cuando iba 4 a 0. (...) El tipo está viendo una realidad paralela, no sé qué partido ha visto. Está diciendo que contrarrestamos a Argentina, que no nos agarre de tontos", agregó.

¿Cuántos partidos jugó Joao Grimaldo en la selección peruana?

Desde su debut en septiembre del 2023, por las eliminatorias sudamericanas, Joao Grimaldo ha jugado ocho partidos con la Bicolor, entre amistoso, Copa América y el proceso clasificatorio. Con un acumulado de 364 minutos en cancha, anotó un gol y dio una asistencia.

¿Cuál es el valor actual de Joao Grimaldo?

Según Transfermarkt, portal internacional especializado en base de datos, Grimaldo posee una cotización de 1.50 millones de euros.

Edad de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo, futbolista surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal, nació el 20 de febrero de 2003; es decir, actualmente tiene 21 años. El joven atacante es considerado una promesa del balompié nacional.

¿En qué equipos jugó Joao Grimaldo?

El extremo de la selección peruana debutó en Sporting Cristal en 2020 y este año arribó al Partizán de Serbia.