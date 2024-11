Colaborador eficaz revela desfalco de US$500.000 en la FPF de Lozano

Un exintegrante de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cuya identidad por obvias razones se mantiene bajo reserva, se ha acogido a la colaboración eficaz y ha entregado información clave a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado sobre presuntos actos ilícitos atribuidos al presidente en funciones de la institución, Agustín Lozano Saavedra, y otros directivos de su entorno íntimo. De hecho, la declaración del testigo le sirve al fiscal Juan Orihuela Legonia para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Lozano y otros integrantes de la red conocida como ‘Los Galácticos’.

El aspirante a colaborador eficaz ha aportado información sobre la gestación y ejecución del proceso de cesión de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol de la Liga 1, del 2023, a la empresa chilena 1190 Sports. También sobre la distribución de aportes de fondos de la FPF y otros beneficios económicos a los clubes de fútbol que apoyan la gestión de la actual directiva de la FPP. Y la modificación del reglamento interno para sancionar a los equipos opuestos. Aparte de viajes al extranjero con una comitiva integrada por personas que no pertenecen al ámbito deportivo, subvencionados con dinero de la federación. En todos los casos, según el testigo, las decisiones fueron adoptadas personalmente por Agustín Lozano.

Las manifestaciones del colaborador eficaz han aportado el conocimiento no sólo de hechos potencialmente ilícitos, sino también la identificación de las personas que conformaban el círculo íntimo de Agustín Lozano. El presidente de la FPF ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía y afirma que durante la investigación demostrará que todos sus actos como dirigente son transparentes y legales.

Entre los personajes que identificó el testigo se encuentra el exfutbolista Juan Carlos La Rosa Llontop, quien laboró en la división de menores y en el equipo sub-23 de la selección, bajo las órdenes directas de Lozano, según la transcripción de las declaraciones del testigo a las que tuvo acceso La República. Así lo dijo:

“Calín (Juan Carlos) La Rosa es muy cercano a Agustín Lozano, por lo tanto tiene acceso a todas las áreas de la FPF. Incluso a mi salida de la FPF, se han iniciado investigaciones en las que supuestamente Calín La Rosa estaría comercializando las licencias de entrenadores de FUTEC (Centro de Estudios del Fútbol) de la FPF. No tengo conocimiento de las conclusiones de esta investigación que estaba realizando el área de auditoría interna, o la gerencia de cumplimiento de la FPF”.

Todos los hombres de lozano

El aspirante a colaborador eficaz mencionó que La Rosa tuvo un papel de importancia en un contrato para la organización de partidos de la selección de fútbol en 2022:

“Se firmó un contrato de diez partidos en Estado Unidos con la empresa AGM (Sports), cuyo representante es el señor (Eduardo) Beltramini, a propuesta de Agustín Lozano. Finalmente, lo terminé negociando yo. En cuanto al señor Beltramini, lo conocí porque lo vi llegando a la FPF con la persona de Calín La Rosa y me lo presentó Agustín Lozano, y me dijo que tiene una buena propuesta para representarnos, que consistía en 10 partidos en Estados Unidos en el periodo de 2 años. (Esta) propuesta fue comentada a Juan Carlos Oblitas y (Antonio) García Pye, quienes me dijeron que hubieran preferido que hubiera sido con Lions. Pero entendían que por el tema económico era conveniente”.

El testigo de la Fiscalía dijo que el representante de la empresa AGM Sports, el argentino Eduardo Beltramini, le confió que el hombre de confianza de Lozano, Juan Carlos ‘Calín’ La Rosa, le requirió dinero por un contrato con la FPF. De esta forma lo declaró.

“(Cuando estaba en la FPF) se jugaron dos partidos en Estados Unidos , relacionados con este contrato. Se tuvieron muchos problemas operativos con la empresa AGM (Sports), tales como rivales, cantidad de viajeros y logística deportiva durante los amistosos. Siendo así a finales del 2022, aproximadamente, en unas de las discusiones con el señor Beltramini, vía telefónica, me hizo referencia a una situación en Lima, en la que ‘Calín’ La Rosa le pidió dinero por haber firmado el contrato, desconociendo si finalmente esto ocurrió”.

Este diario llamó varias veces a La Rosa, pero no obtuvo respuesta. Seguirá insistiendo.

La mano en la masa

Como se ha indicado, el aspirante a colaborador eficaz ha reconocido actos ilícitos, como un presunto desfalco de US$500.000 en agravio de la FPF. El testigo indicó a la Fiscalía que contaba con evidencia documental para demostrarlo. Tenía acceso a dicho material probatorio porque ocupó un puesto directivo en la FPF durante la gestión de Agustín Lozano y directivos de su entorno cerrado.

Sin embargo, durante la audiencia de ayer martes ante el juez Richard Concepción Carhuancho, Agustín Lozano negó haber atentado contra los fondos y los bienes de la FPF cuando asumió la presidencia en reemplazo de Edwin Oviedo, en el 2018. Indicó que encontró una deuda de S/50 millones y pérdidas patrimoniales por S/80 millones.

“Cómo es posible que nos digan que hemos desfalcado a la federación, cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una federación con una estabilidad económica consistente”, afirmó Lozano en la audiencia.

Esto es lo que reconoció el colaborador eficaz de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Es diferente a lo dicho por Lozano. Menciona presuntos malos manejos de dinero otorgado por la FIFA y la Conmebol a la FPF:

“Mis funciones eran de gestionar la parte operativa de la administración de la FPF. A finales del 2017 pasé al puesto de gerente de Menores en el área deportiva, dejando en caja y banco un aproximado de 10 millones de dólares. Por lo que sé, a finales del 2018, la pérdida del patrimonio había sido considerable, por lo que entiendo la FPF estaba con un problema serio de liquidez. La gerente de Administración y Finanzas de ese entonces era Tatiana Ninuma (Aída). Entiendo que las pérdidas estuvieron relacionadas con los gastos por el mundial de Rusia, los gastos realizados en el terreno del arzobispado en Chaclacayo, así como gastos en el área deportiva, por ejemplo, pasajes, alquiler de casa y otros gastos logísticos. También tengo un informe suscrito por mi persona (sobre los) fondos de Conmebol y FIFA, donde se da cuenta sobre el uso indebido de 500.000 dólares cuya documentación haré llegar en su oportunidad mediante mi defensa”.

El testigo también se refirió a Rosa Alva Vidal, señalada como presunta operadora de Agustín Lozano:

“Rosa Alva tenía dos funciones, la primera es coordinadora de Recursos Humanos y es la responsable de tramitar los pasajes de los viajes en la FPF, y el que decide si viaja es Agustín Lozano. Quiero aclarar que las entradas que se asignan por contratos para los partidos las ve directamente Rosa Alva con Agustín Lozano. Estas entradas son de cortesía y no deberían ser revendidas. (...) Quiero precisar que la lista no fue elaborada por mi persona y que no tuve ninguna observación de ningún otro miembro de la Junta Directiva que viajó ni de las áreas de auditoría, ética y cumplimiento o administración y finanzas. La lista final me la entregó Agustín Lozano por intermedio de su secretaria Roxana Bello (Rondón)”.

Testigo de cargo

Respecto al contrato con la empresa chilena 1190 Sports, el exdirectivo aspirante a colaborador eficaz ofreció detalles de cómo Lozano y los dirigentes decidieron escoger a esta compañía para gestionar la cesión de los derechos de transmisión de los partidos. El testigo confirma que la FPF se vinculó con 1190 Sports por intermedio de la compañía chilena Prisma, representada por Diego Delgado Raffo, primo de Joel Raffo Olcese. Raffo fue miembro del comité de la federación encargada de buscar a la empresa para que negocie la cesión de los derechos de transmisión. Para asegurarse el contrato, 1190 Sports ofreció dinero. Lo dijo de esta manera:

“(Las bases de la licitación) las hizo Prisma y fue revisada sobre todo por José Carlos Isla (Montaño) y Arturo Ríos (Ibáñez) y aprobada por la Junta Directiva. (...) Debido a que para el mes de diciembre del 2022 no se había terminado de efectivizar el contrato entre 1190 Sports y la FPF, se buscó una salida y 1190 Sports propuso que, al no firmar el contrato, no puede hacer un desembolso del dinero de ese contrato. Pero que ellos podían hacer un préstamo con garantías de contratos de sponsors (Adidas y Te Apuesto) con el cargo de que una vez que se firme el contrato estos intereses iban a ser devueltos a la FPF por la empresa 1190 Sports. Cada club firmó un compromiso de uso de dinero que luego debió ser fiscalizado. Desconozco si 1190 Sports ha devuelto el pago de los intereses a la FPF, y si al final el dinero de ese fondo ha sido cancelado, debido a que ya no pertenecía a la FPF. Quiero precisar que la Junta Directiva (con Agustín Lozano a la cabeza) aprobó este préstamo”.

El colaborador eficaz lo sabe todo.