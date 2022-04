Denuncian despidos del personal Cas-Covid en Lima y regiones

“Están sacando al personal Cas-Covid del hospital de Emergencia de Ate sin respetar el decreto de urgencia. Hemos tocado puertas, tenemos cita con el ministro de Salud, pero las cartas de no renovación ya están dadas”, señalaba en un audio el viernes una enfermera de ese hospital.

En diálogo con La República, Leydit Soto, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital de Emergencias de Ate Vitarte, indicó que el personal Cas-Covid denunció que están recibiendo cartas de despido a pesar de que los exministros de Salud Hernando Cevallos y Hernán Condori prometieron que no habría despidos.

Según cuenta, hay un proceso de cese de 300 trabajadores y a la fecha van 70 personas a quienes les ha llegado las cartas.

“Los casos covid han ido disminuyendo, pero hay un convenio que se firmó para que el personal pueda atender todo tipo de pacientes, pero ese acuerdo se ha roto. Una de las iniciativas que se planteó con Hernán Condori es que este hospital sea categorizado a nivel 3-1, pero ahora se quiere sacar a los Cas-Covid y poner otro personal. Toda esta gente se fajó en la pandemia y ahora no servimos, no me parece”.

Y en Puno, en el Hospital Carlos Monge Medrano de la provincia San Román, también se está despidiendo al personal Cas-Covid. La licenciada Olga Calla Paricahua, decana del Colegio de Enfermeros CR VIII-Puno, dice que a las enfermeras se les está cursando cartas donde se les indica que su contrato finaliza el 30 de abril.

Ella solicita que se amplíe el contrato de sus colegas y pasen al área de inmunizaciones, ya que es parte de la pandemia. “Esto preocupa porque detrás de cada colega hay una familia”.

“Estamos pidiendo la continuidad del contrato, ya que nuestra región carece de este grupo profesional. Podrían pasar al primer nivel de atención, realizando actividad de prevención y promoción de la salud”.

A su turno, la decana del Colegio de Enfermeros, Josefa Vásquez, precisó que durante la tercera ola un promedio de 10 mil enfermeras y enfermeros fueron despedidos y hasta la fecha no hay concurso. “El actual ministro nos aseguró que hasta julio seguía el Cas-Covid”.

A su turno, el presidente de la Federación Médica, Danilo Salazar, recordó que el contrato del personal Cas-Covid debe durar mientras continúe la emergencia sanitaria.

Apuntó que, como hay una gran brecha de médicos en diferentes especialidades, deben pasar de Cas-Covid a otra modalidad. “Pero lo que queremos es que esta nueva modalidad de contrato sea por nombramiento y con sueldos similares al de los médico nombrado del primer nivel”.

Ministro no los recibió

Por la mañana, decenas de trabajadores Cas-Covid acudieron hasta el frontis del Ministerio de Salud para reclamar por los despidos. Sus dirigentes tenían pactada una reunión con el ministro Jorge López, pero no fueron recibidos.

El rechazo no se hizo esperar. El personal más antiguo recordó que “en un momento nos llamaron héroes y heroínas de la salud y ahora ya no servimos y nos botan. Dimos nuestra vida, nos enfermamos y varios murieron, pero para el ministro ya no somos útiles y nos botan para meter gente nueva”.

Claves

Reunión. Por la tarde, representantes de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) se reunieron con los asesores del ministro López.

Tema. El tema principal fue la situación del personal Cas-Covid. No hubo acuerdos.