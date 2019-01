"En el sistema judicial, se infiltró el delito, las mafias y bandas"

La jueza superior Miriam Pinares es la tercera mujer en ganar la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Tiene un pasado destacable. En secundaria recibió el premio excelencia y en la universidad logró el primer puesto de su promoción. Laboró en la Dirección Regional de Trabajo y postuló al Congreso por invitación del fallecido excongresista Daniel Estrada Pérez. Luego decidió integrarse a la tarea de administrar justicia. Como jueza superior, integró todas las salas superiores. Conoce el monstruo por dentro.

Hay la sensación de que a las mujeres nadie las cuida. ¿Están realmente desprotegidas por el Estado?

Esta desprotección no solamente viene del Estado, sino también de la sociedad. Los feminicidios en su mayor parte se producen a manos de sus parejas y, entonces, esto quiere decir que la sociedad es la que está fallando. Es en el seno de las familias donde se da esa violencia y si hablamos de violencia sexual, peor aún. Los agresores son generalmente familiares.

¿Cómo erradicamos el machismo y esa falacia de que las mujeres son el sexo débil?

Con educación y con consciencia de que todos somos iguales, que varones y mujeres tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades.

Pero hay toda una corriente en contra del enfoque de equidad de género que se quiere implementar en el currículo escolar...

Lamentablemente no entendemos que la finalidad de esto es: lograr la igualdad de las personas, respeto de la dignidad de todo ser humano al margen de su género y de su opción sexual, finalmente. Eso no lo entendemos por el machismo que está tan acentuado en la sociedad. No somos tolerantes con las personas, no respetamos los derechos de los demás, no respetamos formas de vida, opciones, etc.

¿Qué debería hacer el Estado para conseguir la igualdad de oportunidades?

Empezar a trabajar en educación. Para mí es lo más importante (...) Si seguimos manteniendo patrones conservadores, patriarcales, evidentemente esta sociedad seguirá siendo conservadora y machista.

El apoyo de ciertos grupos al eslogan #ConMisHijosNoTeMetas no necesariamente ayuda a lograr una sociedad igualitaria.

Sobre todo con igualdad en el respeto a los demás. Esto no quiere decir que se promuevan ciertas conductas o ciertas opciones (sexuales), eso no está bien, pero de lo que sí se trata es de respetar a todos. Todos somos diferentes, somos individuos con una formación distinta con creencias, metas, sentimientos, formas de ver la vida diversas, cada quien atendiendo a su cultura.

Hay quienes proponen como solución a la violencia el endurecimiento de penas. ¿Comparte esa opinión?

Eventualmente. La pena es una medida disuasiva, pero no siempre logra ese cometido. En los casos de feminicidio, una persona que es agresora y llega a matar es un ser que no asumió una conducta circunstancial, no estamos hablando de un homicidio por emoción violenta. Quien incurrió en feminicidio es un homicida que previamente hizo una evaluación de cómo victimar a esa mujer. Eso significa premeditación, en estos casos sí es importante subir las penas.

¿Habrá más juzgados que se hagan cargo de ese tipo de procesos?

Claro que sí. Una de mis propuestas para este año es lograr la creación de una Sala Especializada de Familia y dos Juzgados Penales Especializados en temas de violencia familiar. El año pasado se crearon 7 juzgados especializados en temas de violencia familiar, que están haciendo una labor magnífica, porque están atendiendo con la celeridad del caso las denuncias y las medidas de protección. Lamentablemente cuando esto pasa a los juzgados penales, no tiene igual celeridad. No porque no quieran los jueces, sino por la cantidad de procesos penales que se atienden en orden de llegada. Hay procesos cuyas audiencias están programadas para el 2020. Son juzgados desbordados por la carga procesal.

¿Qué otras prioridades se ha trazado para sus dos años de gestión?

Una es la lucha frontal contra la corrupción. Eso significa transparencia total en todo lo que vamos a hacer: contratación de personal, movimiento de personal, entre otros. Transparencia en la adquisición de servicios, dejaremos que la población conozca todo lo que hace esta Corte en materia administrativa. Incluso se publicarán las resoluciones que emitan los magistrados. Haremos también audiencias públicas para que hagan denuncias y quejas.

¿Qué piensa de la crisis del sistema judicial?

Esta crisis nos afecta a los órganos involucrados en el sistema judicial como el Poder Judicial (PJ). Hemos visto cómo, lamentablemente, por cuestiones políticas por un lado y por otro porque se infiltró el delito común, mafias, bandas; en los órganos del sistema de justicia se generó un descrédito y desconfianza.

¿Es adecuada la reforma judicial?

Son medidas un poco apuradas, no se han fijado si estas van a afectar la autonomía de estos órganos como el PJ. Como poder del Estado, no puede estar sujeto a lo que decida otro poder. Eso significaría sumisión y sería perder la independencia con la que deben actuar los jueces. Se deben trabajar medidas para que se garantice la autonomía del sistema judicial y la independencia de los magistrados.

¿Deben haber candados para evitar injerencia política?

Definitivamente sí. No podemos permitir que por temas políticos se maneje como se ha venido manejando, en muchos casos, la justicia.

¿Cómo se debería seleccionar a jueces y fiscales probos que lleguen a administrar justicia y no gente como César Hinostroza, Guido Águila, Pedro Chávarry, entre otros?

Debe haber transparencia. Está bien esto de las entrevistas públicas. Pero hay una cosa que para mí es importante: ponerle mucho énfasis a las pruebas psicológicas, pero elaboradas por gente muy especializada que pueda establecer qué persona es proclive a este tipo de conductas que son incompatibles con la justicia. Allí sabremos qué tipo de personas están ingresando. Puede haber personas muy capaces, que pasen exámenes con notas sobresalientes, pero lo que necesitamos también es idoneidad moral de los magistrados en el Poder Judicial, Ministerio Público.

Varios estudios sostienen que las personas proclives a ser corruptas tienen algo de psicópata...

Es posible. Es una deformación de su percepción del bien. A quien tiene deformada su percepción del bien, cualquier acto que no sea correcto o legal le parecerá normal. Quien incurre en una conducta antilegal, que no sea compatible con el bien, ya tiene alterada su percepción de lo que es correcto. Una mala persona no puede integrar un órgano que administre justicia.