De vender plásticos en la calle a tener más de un millón de soles

Edwar Quispe

La historia de Percy Choquehuanca Zapata y su conviviente Maritza Taco Sánchez podría ser considerada de éxito y un ejemplo de trabajo duro, pero, en su lugar, es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos en Arequipa.

Los acusan de enriquecerse de manera ilícita con la venta ilegal de terrenos del Estado, utilizando la Asociación Urbanizadora de Interés Social Embajada de Japón Sector B, ubicada en la parte Alta de Cayma, donde Choquehuanca fue presidente desde 2008 hasta 2017.

Fuentes judiciales aseguran que el expresidente de la Asoc. Embajada de Japón tiene un desbalance patrimonial de un millón de soles acumulado entre 2006 y 2017. Su conviviente tiene un patrimonio de más de S/ 422 000 sumados desde 2005. Para las autoridades, ninguno puede justificar esta fortuna.

El mismo Percy Choquehuanca dijo a las autoridades que ganaba 3800 soles al mes y su pareja una cifra similar.

Ambos llegaron a Asoc. Embajada de Japón en 2006 como socios. Sus vecinos los conocían porque vendían lavadores de plástico, tachos de basura, vasos etc. de manera ambulatoria en una pequeña combi. Ya para 2008, la asociación se dividió en dos sectores, A y B, este último bajo la dirigencia del investigado. Según el acusado, el origen de su fortuna se basó en el trabajo duro y el ahorro, actividades que realiza desde los 18 años, como comerciante. De acuerdo a la acusación fiscal que obra en el Poder Judicial, Choquehuanca dijo que se dedicaba a la venta de abarrotes y productos para el hogar como frazadas, menajería y juguetes; así como a una pequeña ferretería que abrió en 2007.

Sin embargo, sus vecinos cuentan otra historia. Fulgencio Ruiz, vigilante y socio de la Asoc. Embajada de Japón, contó a las autoridades que, luego de asumir el poder, Percy Choquehuanca comenzó a vender lotes. En 2009 le ordenó a Fulgencio y su conviviente que pagaran dos mil soles por los tres predios que ocupaban. Al negarse, hizo que los desalojaran a la fuerza aduciendo que los terrenos invadían la vía pública. Este no sería el único testimonio donde hacen notar el presunto modus operandi de Choquehuanca.

Próspero negocio

Desde que ingresó como dirigente, Percy Choquehuanca dejó el comercio ambulatorio. En los años siguientes, compró hasta cinco vehículos, entre camionetas y camiones que utilizaba en su próspero negocio ferretero, entre 2011 y 2016. Además, adquirió junto a su conviviente cuatro inmuebles en Asoc. Embajada de Japón, los que construyó con material noble.

"Estos bienes los he adquirido con mis ahorros provenientes de mi trabajo y negocios que he tenido desde que cumplí mayoría de edad. [...] Siempre he trabajado pensando en ahorrar para poder adquirir bienes y prosperar en la vida", dijo.

Su compra más onerosa fue un terreno de 326 000 metros cuadrados, que era parte del Fundo Cabrerías y que renombró como Fundo Villareal en 2012. Pagó por el predio cerca de 500 000 soles. El mismo año compró otra extensión de 371 000 metros cuadrados, también por medio millón de soles. La fiscalía aclara que para adquirir los terrenos acordó con la propietaria, Olinda Candelaria, pagos de 100 000 soles.

Investigado

De acuerdo con documentos que llegaron al Poder Judicial, la fiscalía inició la investigación a la pareja en 2016, luego de tomar en cuenta las adquisiciones que hicieron en el distrito de Cayma. Percy Choquehuanca tiene hasta 27 denuncias.

También tenía procesos con la Municipalidad Distrital de Cayma, que denunció la invasión de terrenos y la creación de 324 lotes de 300 metros cuadrados; el valor de cada terreno bordearía los 30 000 soles, haciendo una ganancia de un millón ochocientos mil soles, sin contar cuotas sociales. Según las autoridades, Percy Choquehuanca se dedicaba a la venta de terrenos del Estado sin autorización.

Con estas pruebas, la fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado el allanamiento e incautación de los bienes de la pareja. En marzo se incautaron siete propiedades entre casas y terrenos del Fundo Villareal.

Las autoridades entrevistaron a 14 personas en la investigación. Todas reconocieron que Percy Choquehuanca, entre 2006 y 2017, era dirigente y que realizaba cobros por uso de servicios básicos y cuotas sociales, además de ventas de terrenos de 10 000 soles a más. Este dinero era depositado en cuentas bancarias y coincidentemente fue retirado en las fechas que Choquehuanca adquirió sus propiedades. ❧

Edwar Quispe

La historia de Percy Choquehuanca Zapata y su conviviente Maritza Taco Sánchez podría ser considerada de éxito y un ejemplo de trabajo duro, pero, en su lugar, es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos en Arequipa.

Los acusan de enriquecerse de manera ilícita con la venta ilegal de terrenos del Estado, utilizando la Asociación Urbanizadora de Interés Social Embajada de Japón Sector B, ubicada en la parte Alta de Cayma, donde Choquehuanca fue presidente desde 2008 hasta 2017.

Fuentes judiciales aseguran que el expresidente de la Asoc. Embajada de Japón tiene un desbalance patrimonial de un millón de soles acumulado entre 2006 y 2017. Su conviviente tiene un patrimonio de más de S/ 422 000 sumados desde 2005. Para las autoridades, ninguno puede justificar esta fortuna.

El mismo Percy Choquehuanca dijo a las autoridades que ganaba 3800 soles al mes y su pareja una cifra similar.

Ambos llegaron a Asoc. Embajada de Japón en 2006 como socios. Sus vecinos los conocían porque vendían lavadores de plástico, tachos de basura, vasos etc. de manera ambulatoria en una pequeña combi. Ya para 2008, la asociación se dividió en dos sectores, A y B, este último bajo la dirigencia del investigado. Según el acusado, el origen de su fortuna se basó en el trabajo duro y el ahorro, actividades que realiza desde los 18 años, como comerciante. De acuerdo a la acusación fiscal que obra en el Poder Judicial, Choquehuanca dijo que se dedicaba a la venta de abarrotes y productos para el hogar como frazadas, menajería y juguetes; así como a una pequeña ferretería que abrió en 2007.

Sin embargo, sus vecinos cuentan otra historia. Fulgencio Ruiz, vigilante y socio de la Asoc. Embajada de Japón, contó a las autoridades que, luego de asumir el poder, Percy Choquehuanca comenzó a vender lotes. En 2009 le ordenó a Fulgencio y su conviviente que pagaran dos mil soles por los tres predios que ocupaban. Al negarse, hizo que los desalojaran a la fuerza aduciendo que los terrenos invadían la vía pública. Este no sería el único testimonio donde hacen notar el presunto modus operandi de Choquehuanca.

Próspero negocio

Desde que ingresó como dirigente, Percy Choquehuanca dejó el comercio ambulatorio. En los años siguientes, compró hasta cinco vehículos, entre camionetas y camiones que utilizaba en su próspero negocio ferretero, entre 2011 y 2016. Además, adquirió junto a su conviviente cuatro inmuebles en Asoc. Embajada de Japón, los que construyó con material noble.

"Estos bienes los he adquirido con mis ahorros provenientes de mi trabajo y negocios que he tenido desde que cumplí mayoría de edad. [...] Siempre he trabajado pensando en ahorrar para poder adquirir bienes y prosperar en la vida", dijo.

Su compra más onerosa fue un terreno de 326 000 metros cuadrados, que era parte del Fundo Cabrerías y que renombró como Fundo Villareal en 2012. Pagó por el predio cerca de 500 000 soles. El mismo año compró otra extensión de 371 000 metros cuadrados, también por medio millón de soles. La fiscalía aclara que para adquirir los terrenos acordó con la propietaria, Olinda Candelaria, pagos de 100 000 soles.

Investigado

De acuerdo con documentos que llegaron al Poder Judicial, la fiscalía inició la investigación a la pareja en 2016, luego de tomar en cuenta las adquisiciones que hicieron en el distrito de Cayma. Percy Choquehuanca tiene hasta 27 denuncias.

También tenía procesos con la Municipalidad Distrital de Cayma, que denunció la invasión de terrenos y la creación de 324 lotes de 300 metros cuadrados; el valor de cada terreno bordearía los 30 000 soles, haciendo una ganancia de un millón ochocientos mil soles, sin contar cuotas sociales. Según las autoridades, Percy Choquehuanca se dedicaba a la venta de terrenos del Estado sin autorización.

Con estas pruebas, la fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado el allanamiento e incautación de los bienes de la pareja. En marzo se incautaron siete propiedades entre casas y terrenos del Fundo Villareal.

Las autoridades entrevistaron a 14 personas en la investigación. Todas reconocieron que Percy Choquehuanca, entre 2006 y 2017, era dirigente y que realizaba cobros por uso de servicios básicos y cuotas sociales, además de ventas de terrenos de 10 000 soles a más. Este dinero era depositado en cuentas bancarias y coincidentemente fue retirado en las fechas que Choquehuanca adquirió sus propiedades. ❧

Aseguran que compraron fundo Villareal con dinero de herencia

La República conversó con Maritza Taco, investigada y conviviente de Percy Choquehuanca. Aseguró que ella y su pareja tienen cómo probar que sus ingresos son justificados. Aseguró que la fiscalía no tomó en cuenta ingresos como la herencia que le dio su padre Daniel Taco Chahuara, quien vendió una gran extensión de tierras al municipio de Pallpata (Cusco) a S/ 530 000 en 2009. Parte de este dinero se utilizó para comprar los terrenos de Fundo Villareal.

Aclaró que ella como socia y su pareja exigieron más de una vez la rendición de cuentas en la asociación, pero que la entonces tesorera, Alivia R., no habría accedido. Dijo también que, con el dinero de las cuotas y otros ingresos, se hicieron obras en la asociación y que no se agarraron nada.