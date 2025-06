Apuestas deportivas en Perú: ¿Cuánto se paga de impuestos y cómo calcularlos?

Sin embargo, más allá del lado emotivo, este gran crecimiento trajo también la atención del fisco, quien quiere encargarse de la regulación y del gravamen de las ganancias obtenidas en este mercado en ascenso.

A partir de esto, muchos apostadores empiezan a cuestionarse: ¿cuánto se debe pagar de impuestos por las apuestas deportivas en Perú y cómo se calculan? En este artículo te ofreceremos una guía completa, basada en la investigación comparativa sobre fiscalidad de Gamble Insiders, en la que te contaremos las características impositivas de nuestro país para las apuestas deportivas.

Un sistema mixto: impuestos municipales y nacionales

En Perú, las apuestas deportivas han estado históricamente sujetas a impuestos indirectos y municipales, esto significa que no tienen una gran carga impositiva para el jugador individual. La base legal que se regía hasta hace poco se centraba justamente en dos pilares: loterías (10% de impuesto municipal) y casinos físicos (12%). Como ves, justamente estaba faltando una legislación específica para las apuestas deportivas.

El gobierno peruano se percató de lo mismo y desde 2022 se avanzó en la regulación de los casinos online dejando atrás el sistema tradicional. El principal cambio fue que se empezaron a regularizar este tipo de apuestas en línea para que dejen de operar dentro de un vacío legal.

Así se estableció la Ley 31557 y Perú dejó de ser uno de los pocos países de la región que no regulaba las apuestas deportivas online. Esta nueva normal sentó las bases para licencias y tributación a plataformas digitales para este tipo de juegos. A partir de acá, las páginas debían pedir autorización con el MINCETUR y pagar un impuesto del 12% sobre su ingreso neto, algo muy similar a lo que ya tenían los casinos.

Hasta ese momento, los jugadores no debían pagar ningún impuesto directo por sus apuestas y sus ganancias. Con el pasar del tiempo, la práctica terminó demostrando algunas dificultades para implementarse y muchos operadores extranjeros directamente no se registraban en el país y ofrecían sus servicios sin licencia, generando así un mercado paralelo sin control fiscal.

Reforma del 2024: cambio de juego

En septiembre del 2024, el gobierno peruano realizó un Decreto Legislativo que modificaba la ley anterior y terminaba con el vacío legal. Con esta nueva reforma, se estableció que cada jugador que apueste en una plataforma extranjera, que no tenga licencia en el país, asumirá el impuesto correspondiente.

Eso significa que el tributo aplicable es el Impuesto Selectivo al Consuma, con una tasa del 1% sobre el monto apostado, y no sobre la ganancia obtenida. Es decir, independientemente de si el jugador gana o pierde con una apuesta deportiva, deberá declarar y pagar el impuesto correspondiente. Algo muy raro en la región, donde habitualmente se grava la ganancia obtenida.

Para que sea más fácil de comprender, si un jugador apuesta 1000 en una plataforma extranjera sin licencia, tendrá que pagar 10 al fisco como ISC. La tasa es baja, pero sus sanciones no. Hay multas de hasta 1 millón de solos por evasión, sumado a la obligación de registrarse ante la autoridad fiscal para poder seguir jugando online.

Comparación con otros países de la región

Como bien adelantamos, la forma de regularización de las apuestas deportivas por parte de Perú es bastante excepcional en la región. En naciones como México, las ganancias son las que tributan hasta tasas de 21%. Por otro lado, en Colombia es de 20% a los premios. Algo muy distinto al 1% que te cobra el sistema peruano para cualquier apuesta que hagas.

Detrás de esto, lo que busca el gobierno es incentivar el uso de plataformas autorizadas y desalentar a las extranjeras que no han pedido las licencias. Sumado a esto, el Estado firmó convenios de intercambio de información con entidades financiera para detectar pagos a sitios extranjeros y verificar así el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Entonces, ¿Cómo calculo los impuestos en las apuestas deportivas?

Sencillo, el cálculo va a depender si vas a jugar en casas de apuestas con licencia o extranjeras no autorizadas. Si lo haces en la primera debes despreocuparte. Ellas se harán cargo del 12% del ingreso neto, tú no tienes que ni declarar o pagar nada de forma directa. En caso de que elijas la segunda opción, debes autoliquidar el 1% de lo que juegues. Para hacerlo antes debes registrarse ante la autoridad fiscal, declarar el monto total apostado y pagar el impuesto. Si no lo haces y te descubren, tendrás una sanción muy cara.

El panorama de las apuestas deportivas en Perú está cambiando rápidamente. La regulación fiscal busca equilibrar el mercado y garantizar que el Estado recaude los ingresos a este nuevo segmento que no para de crecer. Para los jugadores esto significa que deben informarse bien antes de registrarse en alguna plataforma y, a partir de eso, elegir que es lo que más te conviene.

