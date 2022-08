Fernando Olivera sobre Pacto Ético Electoral: “Nosotros no firmamos con partidos de la corrupción”

El líder del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, confirmó a La República que no firmará mañana el Pacto Ético Electoral (PEE) organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque participarán partidos políticos que calificó de “corruptos”. Asimismo, cuestionó la capacidad moral de dicha institución.

“No lo hemos considerado porque estamos en otro tema en este momento y no nos parece que tenga la primera prioridad. Si no nos ven allí, es que no lo vamos a firmar. En el Pacto Ético hay partidos de la corrupción y nosotros no firmamos con partidos de la corrupción. En segundo lugar, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene autoridad moral para convocar ningún tipo de pacto ”, dijo Olivera a este medio.

Otra organización que tampoco ha confirmado, según la encargada de Educación del JNE, Milagros Suito, es Renovación Popular, cuyo líder es Rafael López Aliaga. Como se recuerda, dicho partido no firmó el Pacto Ético en las elecciones del 2021.

“No han confirmado Renovación Popular y Frente de la Esperanza, pero estamos seguros que entre hoy y mañana estén confirmando”, declaró Suito a RPP por la mañana.

El PEE será suscrito mañana por los partidos que están en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM-2022) para comprometerse con el desarrollo de una campaña donde exista el respeto mutuo y la práctica de valores democráticos.

La ceremonia se realizará a las 11.00 horas en el Centro de Convenciones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Según el JNE, en el acta de suscripción del PEE, se incluirán 23 compromisos que fueron aprobados por las organizaciones políticas y que se refieren a la integridad del proceso electoral, al rechazo a la violencia política y la discriminación.

De acuerdo al JNE, hasta el momento, las organizaciones políticas que sí participarán en el PEE son las siguientes: Acción Popular, Avanza País-Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Nacional Perú Libre y Podemos Perú.