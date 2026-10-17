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Política

Keiko Fujimori sobre limpieza del río Piura ante el riesgo de un meganiño: “Más que eso no podemos hacer”

Además, optó por darle la responsabilidad a la coordinación del gobierno anterior y pidió apoyo a la ciudadanía y al sector privado para continuar con los trabajos de prevención.

Keiko Fujimori sobre limpieza del río Piura ante el riesgo de un meganiño: “Más que eso no podemos hacer”
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La presidenta Keiko Fujimori reconoció que su gobierno no puede hacer un total trabajo de limpieza del río Piura ante la amenaza de un meganiño que, según advirtió, podría superar las previsiones del Ejecutivo. “Más que eso no podemos hacer”, sostuvo al referirse a las intervenciones realizadas en el cauce.

“El río lo hemos limpiado en su máxima capacidad. Pero el meganiño puede ser más grande de lo que hemos planificado por eso todos debemos estar alertas”, señaló.

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Al ser consultada sobre lo que sucede en el centro de Piura por obras inconclusas o abandonadas, lejos de asumir alguna responsabilidad optó por señalar a gobiernos que la antecedieron.

“Ha faltado una mayor coordinación previa de parte del gobierno central anterior con los gobiernos regionales y con las propias alcaldías, esperemos que estas semanas que nos quedan sigan haciendo los trabajos de limpieza. Y aquí pedimos a los ciudadanos y a la empresa privada, hemos visto que una gran parte de esta limpieza se ha debido gracias a la Fundación Romero y eso ha permitido que se pueda trabajar en dos turnos”, sostuvo.

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Fujimori pide evacuar viviendas mientras admite que las obras podrían ser insuficientes

Las limitaciones que reconoce la presidenta en Piura coinciden con lo que señaló durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Ahí la presidenta exhortó a las personas que viven cerca de ríos y en zonas vulnerables a preparar sus mochilas de emergencia e identificar rutas de evacuación ante la llegada del fenómeno El Niño. “Evacúen sus casas desde ya”, dijo.

Así, mientras el Ejecutivo pide a las familias que se preparen para abandonar sus viviendas, la mandataria no descarta un escenario que podría superar los trabajos realizados desde su gobierno. Fujimori anunció la instalación de albergues temporales para atender alrededor de 30.000 personas; sin embargo, no da las garantías suficientes para proteger a todas las personas que viven en zonas de riesgo o no cuenten con un hogar seguro al cual se puedan trasladar.

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