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Política

Puno: alcalde de Quiaca muere tras caer a un barranco con la camioneta que conducía con destino Juliaca

El cuerpo de Ricardo Quispe presentaba múltiples lesiones y fue hallado en el asiento del piloto con el cinturón de seguridad puesto. PNP investiga las causas del accidente.

La PNP investiga las causas del accidente que ocasionó el deceso del alcalde. Foto: composición LR.
La PNP investiga las causas del accidente que ocasionó el deceso del alcalde. Foto: composición LR.
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Ricardo Quispe Calisaya, alcalde del distrito de Quiaca, provincia de Sandia, perdió la vida tras caer a un barranco de 200 metros de profundidad. La autoridad salió de su localidad con destino a Juliaca la tarde del jueves 15 de octubre. Según señalaron sus allegados, tenía previsto realizar gestiones para la mejora de las vías de su distrito.

Sus familiares se alarmaron cuando, al promediar la medianoche, no daba señales de vida. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado este viernes 16 de octubre en el río Miraflores, a pocos kilómetros del pueblo.

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Hasta el momento, se desconoce si el vehículo se despistó o si sufrió algún fallo técnico que provocó el trágico accidente.

Personal de la Policía Nacional, con el apoyo de comuneros de la zona, ubicó la camioneta modelo Hilux completamente destrozada. La víctima presentaba múltiples lesiones.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y esclarecer por qué la autoridad decidió viajar sola sin un chofer asignado. Los comuneros y deudos protagonizaron desgarradoras escenas de dolor durante el levantamiento del cadáver.

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