Asesinato de Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’ cumple un año: caso sigue sin resolverse y familiares exigen justicia

'Trvko' fue asesinado durante una protesta ciudadana contra el Gobierno de José Jerí y la delincuencia | Foto: difusión.

'Trvko' fue asesinado durante una protesta ciudadana contra el Gobierno de José Jerí y la delincuencia | Foto: difusión.

A un año del asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, rapero conocido como 'Trvko' en los circuitos de rap de San Martín de Porres y la escena urbana, todavía no hay una sentencia firme contra Luis Magallanes, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que le disparó durante una protesta ciudadana. Julio Arbizu, abogado del Estudio Arbizu y Gamarra y representante legal de los familiares de Ruiz Sanz, explicó a La República el estado actual del caso.

Arbizu señala que el proceso ha atravesado una serie de vaivenes desde que se inició la investigación. La Fiscalía presentó una acusación en la que solicitó 10 años y 8 meses de pena privativa de la libertad para Magallanes. Al amparo de las leyes aprobadas por el Congreso anterior, la defensa del suboficial solicitó que el caso fuera trasladado al fuero policial. Sin embargo, el pedido fue rechazado y se determinó que la causa permaneciera en el fuero ordinario.

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Ante esta decisión, la defensa de Magallanes presentó una apelación. “Lo que ha resuelto el juez es que la audiencia de control —la etapa previa al juicio— se suspenderá hasta que se resuelva esto. Nosotros estamos confiados en que pasará, pero antes de que eso ocurra, debe resolverse esta apelación”, señaló Arbizu a este medio.

El abogado sostuvo que los derechos fundamentales de Ruiz Sanz deben ser priorizados en un caso como este. “No hay ningún argumento por el cual un delito contra la vida de un muchacho de 32 años que salió a protestar en ejercicio de su derecho a la protesta constituya un delito de función. Jurídicamente, no existe ninguna posibilidad”, afirmó.

Arbizu no descartó acudir en el futuro a instancias internacionales de justicia, aunque precisó que esa decisión dependerá del desarrollo del caso. Asimismo, indicó que los familiares cuentan con el apoyo constante de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Padre de Trvko sigue pidiendo justicia

Los familiares de la víctima continúan exigiendo justicia. Roger Ruiz, padre de 'Trvko', se ha reunido con sus familiares para recordar a su hijo. Según relató, estos días han sido especialmente dolorosos.

“Somos hijos de la familia policial. Mi padre ha sido guardia republicano y yo serví en el Ejército. Es indignante que la PNP, con el poco prestigio que le quede, lo deje ir de esta manera. Es algo que nos causa mucha indignación. Esperábamos más empatía. A mi hijo le han quitado la vida y nadie ha venido a vernos, solo seguimos con la gente que nos apoya. Son pocas las personas que nos apoyan, porque después pocas personas vienen a vernos”, señaló en una entrevista con Manuela Camacho para el programa ‘Fuerte y Claro’, de La República.

El padre de 'Trvko' aseguró que sigue creyendo en la justicia, pero lamentó que esta no se aplique de manera igualitaria para todos. Asimismo, afirmó que continuará luchando para que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Lamentablemente, el Estado peruano no parece preocuparse por su pueblo. Hay un niño de por medio que ha quedado huérfano. No quiero victimizarme ni pedir algo a costa de mi hijo, yo lo único que pido es que se cumpla con justicia y que se le pueda dar al niño que ha quedado huérfano lo necesario para desarrollarse. A veces no hay justicia para los pobres. Eso es nuestro Perú”, manifestó.

Luis Magallanes quedó absuelto por la PNP

Mientras el caso continúa en la justicia ordinaria, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) absolvió al suboficial Luis Magallanes de las tres faltas disciplinarias que se le imputaban: afectación del orden público, actuación negligente y denigración de la imagen institucional.

La noticia fue anunciada por Stefano Medina, abogado de Magallanes. De esta manera, el suboficial podría continuar con sus labores sin procesos disciplinarios pendientes dentro de la institución policial.