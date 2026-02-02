HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Menores de edad trabajaban para sobrevivir | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Elecciones 2026: estas son las razones con las que puedes evitar ser miembro de mesa

 Ya seas titular o suplemente, se trata de una responsabilidad irrenunciable que, en caso no ser cumplida, corresponde el pago de una multa S/275.

Elecciones 2026: estas son las razones con las que puedes evitar ser miembro de mesa
Elecciones 2026: estas son las razones con las que puedes evitar ser miembro de mesa

El link para conocer si eres miembro de mesa ya se encuentra habilitado. Ya seas titular o suplemente, se trata de una responsabilidad irrenunciable que, en caso no ser cumplida, corresponde el pago de una multa S/275. Sin embargo, existen cinco razones específicas bajo las cuales una persona puede excusarse de cumplir su función como miembro de mesa.

Únete a nuestro canal de política y economía

¿En qué casos puedes excusarte de ser miembro de mesa?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) algunas personas pueden excusarse de ser miembros de mesa, solo si pasan por alguno de estos contextos:

TE RECOMENDAMOS

LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Notorio o grave impedimento físico o mental.
  • Necesidad de ausentarse del territorio de la República.
  • Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.
  • Ser mayor de sesenta y cinco (65) años
  • Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio .

Para tramitar esta ausencia, debes presentar ante la ONPE una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado definitivo de los miembros titulares y suplentes de las mesas de votación.

¿Qué pasa si no puede ser miembro de mesa por temas de salud?

Si, por temas de salud, no puedes cumplir con tu deber electoral de ser miembro de mesa, puedes tramitar tu justificación hasta 5 días calendario antes de las elecciones.

¿Y si estoy en el extranjero?

En el caso de los ciudadanos peruanos que residan en el exterior y no pueda votar por motivos de salud o fuerza mayor, deben solicitar al Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Oficina Consular, una dispensa de sufragio.

¿Cómo puedo pedir que se excluya a un miembro de mesa?

Por otro lado, también solicitar la exclusión de una persona como miembro de mesa solo si esta presenta un peligro para la transparencia del proceso electoral. Para ello, debes presentar una tacha para anular su designación hasta 3 días hábiles después de publicarse los resultados del sorteo de los miembros de mesa.

Notas relacionadas
López Aliaga propone enviar delincuentes a la selva: "No se van a escapar, están las shushupes como barrera natural"

López Aliaga propone enviar delincuentes a la selva: "No se van a escapar, están las shushupes como barrera natural"

LEER MÁS
Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

LEER MÁS
Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

LEER MÁS
José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

LEER MÁS
Congresista Rosangella Barbarán es captada pegando afiche en poste: habría infringido ley electoral

Congresista Rosangella Barbarán es captada pegando afiche en poste: habría infringido ley electoral

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025