En ciertas ocasiones, los congresistas marcaban en la mañana, pero en las tardes ya no estaban y viceversa. Foto: composiciónLR/Jazmin Ceras

"Nos interesa la presencia de los parlamentarios porque expresan el punto de vista de un sector político, de una región. Se ha tomado la decisión de que los jueves, que son los días de pleno ordinario, sean de toda manera presencial. No va a haber virtualidad los jueves", fueron las palabras de Eduardo Salhuana a días de haber jurado como presidente de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2024-2025.

Sin embargo, la falta de compromiso de los parlamentarios de diferentes bancadas ha sido evidente durante la primera legislatura del último período anual de sesiones (agosto- diciembre). Un total de S/20.484 fue descontado a los congresistas por inasistencia a las sesiones del Pleno. En ciertas ocasiones, los congresistas marcaban en la mañana, pero en las tardes ya no estaban y viceversa.

De acuerdo a la información de transparencia del Congreso a la que tuvo acceso La República, muestra que durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre—periodo que comprende la primera legislatura—los legisladores tuvieron tanto inasistencias como ausencias a lo largo de los días de Pleno.

Montos que varían desde los S/100 hasta los S/520 fueron descontados del salario que reciben mensualmente a costa del dinero que contribuyen los peruanos al Estado. Este monto equivale a casi 20 sueldos mínimos, que un ciudadano de a pie percibe a fin de mes. Las inasistencias de estos congresistas, en cualquier otro trabajo, habría sido motivo suficiente para que pasen a ser despedidos por poca profesionalidad.

Abel Reyes registra una mayor ausencia y descuentos de más de S/4 mil

El congresista de Perú Libre, Abel Reyes, es quien más ha fallado en sus responsabilidades legislativas durante la gestión de Eduardo Salhuana. El parlamentario registra ocho faltas de las 36 sesiones del pleno realizadas en este periodo. Los días 5 y 15 de agosto, 19 de septiembre, 3, 10, 17 y 31 de octubre, y 29 de noviembre fueron los días en los que Reyes no asistió al Parlamento.

Asimismo, es a quien más se le ha descontado. Por estas ausencias completas en los días de debate y votación, a Reyes se le descontó un monto de S/4160. El valor de los descuentos varía según las ausencias registradas durante el día. Por ejemplo, si marcó asistencia en la mañana y estuvo ausente en la tarde, el recorte será diferente al de un día en que no participó en ninguno de los debates.

Durante los días de su ausencia, el pleno del Congreso trató asuntos como la composición de los miembros de las comisiones ordinarias, la Comisión de Ética y la Comisión Permanente. En una sesión posterior, en la que Reyes también estuvo ausente, se aprobó incrementar el número de integrantes a 28.

El 15 de agosto, el Parlamento aprobó dos mociones de respaldo al pueblo de Venezuela, que vivía una gran incertidumbre tras el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición representada por Edmundo González y María Corina Machado.

El 3 de octubre, se comenzaron a debatir en el hemiciclo temas como el proyecto de ley sobre terrorismo urbano y criminalidad sistemática. Sin embargo, brilló por su ausencia.

El 29 de noviembre, el legislador de Perú Libre no participó en el debate sobre la ampliación del Registro de Formalización Minera (Reinfo) ni en el debate de la Ley de Presupuesto, que fue aprobada al día siguiente.

Congresistas David Jiménez y María Acuña le siguen en la lista

Por otro lado, el parlamentario de Fuerza Popular, David Jiménez, registra un total de seis días de ausencia (15 y 22 de agosto, 19 de septiembre, 3, 17 y 31 de octubre), situándose como el segundo congresista con más faltas en la lista. El fujimorista ha acumulado un total de S/2184 en descuentos.

La tercera en la lista es María Acuña Peralta, de Alianza Para el Progreso, quien registra un total de cinco días de ausencia, lo que la sitúa entre los congresistas con mayor número de faltas en el periodo cubierto por la tabla. Esto refleja una considerable tendencia hacia la no asistencia. La hermana de César Acuña ha acumulado un total de S/1456 en descuentos debido a sus ausencias.

A esta lista se suma Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), con dos días de ausencia y un descuento de S/1248; el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), con tres días de ausencia y un descuento de S/988; y Roselli Amuruz, de Avanza País, con dos días de inasistencia y S/780 de sanción.

María Córdova (Renovación Popular) fue sancionada con S/100 por dos días de inasistencia; Segundo Acuña (Honor y Democracia) con S/572 por tres días; Alejandro Aguinaga (Aguinaga) con S/312; Arturo Alegría (Fuerza Popular) con S/468 por dos días; Carlos Anderson (No agrupado) con S/208 por un día; Diego Bazán (Renovación Popular) con S/520 por un día; Eduardo Castillo (Fuerza Popular) con S/728 por cuatro días; Nilza Chacón (Fuerza Popular) con S/156 por un día; y Patricia Chirinos (Renovación Popular) con S/364 por dos días de inasistencia.

Finalmente, las sanciones también incluyen a los congresistas Gladys Echaíz (Renovación Popular), Darwin Espinoza (Podemos Perú), Diana Gonzales (Avanza País), Elva Julón (Alianza Para el Progreso), Edward Málaga (Avanza País), Flor Pablo (No agrupada), Francis Paredes (Podemos Perú), José Pazo (Somos Perú), Kelly Portalatino (Perú Libre), Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Rosío Torres (Alianza Para el Progreso), Adriana Tudela (Avanza País), Elías Varas (JPP-VP), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), Héctor Ventura (Fuerza Popular), Elvis Vergara (Acción Popular) y Jorge Zeballos (No Agrupado).

Martín Cabrera: El Congreso debería reformarse a sí mismo, tal como lo ha hecho con el sistema judicial

Para Martín Cabrera, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, el monto descontado podría no reflejar la realidad de la situación, pues no estaría generando el efecto esperado. Además, el experto recordó que el artículo 23 del Reglamento del Congreso establece que la principal obligación de los congresistas es asistir a las sesiones.

Sin embargo, observó que, a pesar de los descuentos, los plenos y las comisiones a menudo se encuentran vacíos. Por ello, al igual que han impulsado proyectos en otros sectores, Cabrera asegura que el Congreso también debe pasar por una reforma interna.

"El descuento es una sanción. Se le descuenta porque no participó. Esto es como un trabajador que no va a trabajar, se le sanciona no pagándole su remuneración. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es una evaluación. Este Congreso, así como se ha atrevido a impulsar, promover y decididamente aprobar reformas en sectores como el universitario, judicial y penal hace bastante rato, debería también pensar en una reforma a sí mismo", dijo para La República.

En esa línea, Cabrera sostiene que es evidente la falta de prioridad por parte de los congresistas en los debates. 'Nosotros vemos los plenos vacíos, las comisiones vacías, y, pese a que hubo un acuerdo aprobado hace poco, que establecía que las sesiones debían ser presenciales en su mayoría, los congresistas no están atentos a la sesión'.

Cabrera sostiene que, si bien la cantidad de ausencias debe ser materia de un análisis profundo para determinar su gravedad, las ocho faltas del parlamentario Abel Reyes no son justificables de ninguna manera. Como solución, el experto citó el ejemplo de lo que ocurre en los municipios y gobiernos regionales.

Los alcaldes y regidores elegidos por voto popular son sancionados, según su Ley Orgánica, cuando no asisten, sin justificación, a tres sesiones ordinarias consecutivas o a seis no consecutivas en un periodo de tres meses. "Es necesario incluir en la norma reglamentaria del Parlamento una disposición que establezca que la inconcurrencia injustificada a un número determinado de sesiones tenga como consecuencia la vacancia de un parlamentario".

"Conozco perfectamente la carga laboral que hay en los despachos. Yo sí puedo decir que un Congreso, hoy, con la posibilidad de contar con seis o siete asesores en un despacho, tiene la capacidad para que al congresista le preparen resúmenes e información necesaria, permitiéndole participar en las sesiones. Más aún, si hoy los propios congresistas mantienen la decisión de hacer sesiones virtuales, considero que ocho inasistencias no se pueden justificar de ninguna manera", culminó.

La República se intentó contactar con los congresistas Abel Reyes, David Jiménez y María Acuña, quienes son los que encabezan esta lista de inasistencias y descuentos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta por parte de ellos.