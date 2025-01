La Kings Wolrd Cup Nations 2025 nos está dejando varias emociones. El certamen, que reúne a un total de 16 combinados nacionales, tiene a Perú en la 'muerte súbita'. Sucede que el equipo del streamer Zeein tendrá que enfrentarse a Corea del Sur por la ronda 2 del certamen. Solo sirve la victoria para no despedirnos rápidamente del innovador campeonato que preside Zlatan Ibrahimovic.

En su debut, el equipo peruano cayó 4-2 ante la selección alemana del excampeón del mundo Mario Gotze. Tras el doloroso 4-2 en contra, la representación nacional tendrá que medirse ante Corea del Sur si quiere seguir en el torneo. Tony Alvarado, figura y capitán, confía en la victoria.

¿Qué dijo Tony Alvarado sobre el partido de Perú vs Corea del Sur por la Kings World Cup Nations?

En conversación con La República, Tony Alvarado señaló que el equipo mantiene la ilusión de seguir con su camino en la Kings World Cup Nations. "La expectativa que tenemos, tanto yo como todo el equipo nacional, es que mañana lo único que nos queda es ganar o ganar. Después de ese partido no hay otro", declaró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre su rival, Alvarado comentó que los estudiaron durante su encuentro ante Brasil y fue sincero al mencionar que Corea del Sur no tiene forma de perjudicar al equipo peruano.

"La verdad que hoy hemos tenido una charla técnica con el 'profe', vimos a Corea contra Brasil. La verdad que no quiero pegar de confiado ni mucho menos confiarnos ni decir que Corea no tiene nada. Hemos visto y Corea no tiene por dónde hacernos daño, no hay forma de que nos haga daño. Nosotros mañana tenemos que ir a buscar ese partido, presionar desde el inicio", añadió.

Tony Alvarado sobre jugar contra figuras de talla mundial

La Kings World Cup Nations reúne a varios futbolistas de talla mundial tanto dentro como fuera de la cancha. Zlatan Ibrahimovic, Mario Gotze y otros figuras resaltan en la competencia. En el duelo de Perú vs Alemania, por ejemplo, estuvo presente Mortiz Leitner, exjugador del Borussia Dortmund.

Al respecto, Tony Alvarado confesó qué sintió al enfrentar a este futbolista. "Bien, la verdad que es otro roce, son otra clase de jugadores, son jugadores profesionales. Para enfrentar a esos jugadores tienes que saber cómo jugar. Me sentí feliz y contento por mi parte de enfrentar a esos galácticos, me llena de orgullo y a mis compañeros también", declaró.

Finalmente, Alvarado hizo una promesa para toda la afición peruana que está siguiendo al combinado patrio en el innovador torneo. "Yo lo único que les digo es que nunca se rindan. Siempre peleen por su sueño, así como me pasó a mí, puede pasar a cualquiera de ustedes. Eso sí, cuando la tengan, aprovéchenla. Nunca dejen de soñar", finalizó.