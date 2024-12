El ministro de Agricultura, Ángel Manero, fue abordado por un ciudadano de Cañete, quien lo cuestionó sobre la aplicación de los Planes de Cultivo y Riego (PCR) en las localidades de su provincia. Durante su intervención, el ciudadano le recordó al ministro que este tipo de políticas deben implementarse bajo su rectoría.

En respuesta, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) afirmó que dicha política no está regulada por ley. Posteriormente, y entre risas, se retiró del lugar, alegando que la tarea señalada no es responsabilidad del Ejecutivo.

"Aplicaremos el PCR cuando la junta de propietarios asuma el liderazgo de ejercer una planificación privada. No esperen todo del Estado", expresó Manero, provocando el lamento del ciudadano, quien insistía en la implementación de la política, mientras los acompañantes manifestaban su descontento.

El Plan de Cultivo y Riego es una política asumida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con diversas instituciones relacionadas con la administración de recursos ambientales. Su objetivo principal es planificar la campaña agrícola en zonas irrigadas dentro de un distrito de riego. Esta planificación se fundamenta en las políticas de producción agraria a nivel nacional y regional, considerando factores como las características hidrológicas, agrológicas y fitosanitarias, así como las proyecciones de siembra de los productores agrícolas.

En este contexto, la composición geográfica de Cañete, caracterizada por su elevada aridez y alta producción, plantea necesidades específicas que deben ser abordadas por las autoridades competentes.

Las polémicas declaraciones del ministro Ángel Manero en 2024

No es la primera vez que Manero genera controversia con sus declaraciones. Anteriormente, el ministro causó polémica al afirmar en una conferencia de prensa que "en el Perú no hay hambre". Esta declaración contrasta con la realidad de un país afectado por altos índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición. Las palabras del ministro fueron duramente criticadas por la ciudadanía, que percibió en ellas una actitud que minimiza una problemática social de urgente atención en lo que es un tema que exige esfuerzos conjuntos y priorización por parte del Gobierno para enfrentarlo adecuadamente.

Además de ello, recientemente el ministro apareció en una entrevista minimizando la baja aprobación de la mandataria Dina Boluarte: "No importa como esté la presidente o cómo entró, sino como salga. Y con toda la infraestructura que se está desarrollando, y no solo en agricultura (...) No estamos trabajando para el plazo inmediato, estamos trabajando para el mediano y largo plazo, y aquí lo que va a importar es como va a salir la presidenta Boluarte y yo creo que saldrá de una manera que usted no lo espera", respondió luego de que se le señalara que solo 3% de peruanos aprueban la gestión de la jefa de Estado.