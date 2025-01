Vinícius podría sufrir una drástica sanción de 12 fechas tras agredir a Stole Dimitrievski, portero del Valencia, en el triunfo del Real Madrid por 2 a 1 en su partido pendiente por LaLiga EA Sports. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su reglamento, indica que una agresión durante el desarrollo de juego, donde se pondera el elemento doloso como factor determinante, se puede sancionar con 4 a 12 fechas de castigo, por lo que el brasileño podría perderse gran parte del tramo final de la temporada.

El hecho ocurrió cuando el reloj marcaba los 79 minutos de partido, cuando Valencia aún ganaba el encuentro por 1 a 0 y defendía su ventaja. Vinícius, en su afán por anotar el empate, cayó en el área ‘Che’, lo que generó la molestia del portero Dimitrievski, quien le increpó con una palmada en la espalda. Esto enfureció al brasileño, que empujó al macedonio, quien se desplomó al gramado y ocasionó que el árbitro le muestre la roja.

El reglamento de LaLiga EA Sports, elaborado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), precisa en su artículo 103 que una agresión durante el desarrollo de un partido no solo podría sancionarse como roja, sino que también se ejecutaría una sanción entre 4 y 12 partidos. Asimismo, el documento es puntual al indicar que el punto a destacar un elemento doloso como motivo determinante de la agresión.

“Agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, señala el artículo enfocado en agresiones.

De esta forma, Vinícius podría perderse una buena parte de lo que queda de temporada tras recibir su primera expulsión en la temporada. Esta nueva polémica del brasileño se da solo días después que recibiera el premio The Best, el cual le fue otorgado por la FIFA tras la votación de capitanes y técnicos de las selecciones a nivel mundial.

Vinícius se disculpa por expulsión

Luego del partido, el cual terminó con victoria por 2 a 1 a favor del Real Madrid, Vinícius utilizó sus redes sociales para ofrecer sus disculpas. No obstante, el detalle que no pasó desapercibido fue que no se disculpó con Stole Dimitrievski, arquero del Valencia, sino con sus compañeros, pues su expulsión pudo haber costado una dura derrota que dejara al equipo lejos de los primeros lugares del torneo.