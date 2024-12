Mientras algunos optan por la vibrante vida urbana de Lima, otros buscan la tranquilidad de regiones más pequeñas. La youtuber chilena 'Arquitecta Fran' ha revelado su preferencia por Tacna, resaltando su costo de vida accesible y la calidad de sus servicios. Por ello, de acuerdo con su experiencia, considera a Tacna como la mejor opción para residir en Perú, lo que destaca su calidad de vida y servicios económicos.

Según la joven, muchos de sus compatriotas no comprenden su elección, ya que no han visitado la ciudad. “En Chile hay muchas personas que me ven y no creen que esto sea real”, comentó, enfatizando que la percepción negativa proviene de la falta de conocimiento sobre Tacna.

Tacna es conocida como "La Ciudad Heroica" por su valiente resistencia durante la Guerra del Pacífico. Foto: Tripadvisor

Calidad de vida y servicios económicos en Tacna

La arquitecta destaca que Tacna ofrece una calidad de vida superior a la de Lima, con servicios a precios más accesibles. “Los hoteles en Tacna son muy económicos y de buena calidad”, afirmó, añadiendo que la ciudad, aunque pequeña, cuenta con una variedad de opciones para disfrutar.

Atención médica y mercados accesibles

En el ámbito de la salud, Tacna se ha posicionado como un destino atractivo para muchos chilenos que buscan atención odontológica. “Muchos chilenos se van a atender a Tacna por cosas como frenillos; por ejemplo, quieren sacarse una muela”, explicó. La inversión en clínicas y hospitales ha mejorado la infraestructura y la calidad de atención médica en la región.

Los mercados y restaurantes de Tacna también son un punto a favor. La joven chilena resalta la hospitalidad de los tacneños y la facilidad para acceder a alimentos frescos y económicos. “Tacna es una muy buena alternativa a diferencia de Lima”, concluyó, destacando la limpieza y la calidad de los productos disponibles.

Atractivos turísticos de Tacna

Además de su calidad de vida, Tacna cuenta con diversos atractivos turísticos que la hacen aún más interesante. Entre ellos se encuentran el complejo monumental del Campo de la Alianza, el corredor turístico Valle Viejo Miculla, los humedales de Ite y la laguna de Aricota. Estos lugares no solo atraen a residentes, sino también a visitantes de otras regiones y países.

Arco Parabólico: Ubicado en la Plaza de Armas, es un monumento emblemático dedicado a los héroes de la Guerra del Pacífico, como Miguel Grau y Francisco Bolognesi.

Catedral de Tacna: Construida en el siglo XIX con un diseño neorrenacentista, es uno de los símbolos más icónicos de la ciudad. Su construcción estuvo a cargo de la firma Eiffel de Francia.

Museo Ferroviario de Tacna: Este museo resalta la importancia del ferrocarril Tacna-Arica, que data de finales del siglo XIX y fue crucial para la conexión comercial con Chile.

Paseo Cívico: El corazón histórico y cultural de la ciudad, donde se realizan desfiles y eventos conmemorativos.

Complejo Arqueológico de Miculla: Ubicado a unos 25 km de la ciudad, este sitio cuenta con petroglifos que datan de miles de años y representan escenas de la vida cotidiana y ceremonias.

Valle Viejo: Formado por los distritos de Pocollay, Calana y Pachía, este valle ofrece un clima agradable, campos agrícolas y restaurantes de comida típica.

Balnearios de Boca del Río: En verano, estas playas son un destino ideal para disfrutar del sol y el mar. Se encuentran a unos 50 km de la ciudad.

Termas de Calientes: Estas aguas termales ubicadas en el distrito de Pachía son conocidas por sus propiedades medicinales, ideales para el descanso y la relajación.

Cerro Intiorko: Ofrece una vista panorámica de Tacna y es perfecto para quienes buscan un contacto cercano con la naturaleza.

Ruta del Pisco y Vino: Tacna destaca por su producción vitivinícola. Visitar viñedos y bodegas en los alrededores permite degustar vinos y piscos de alta calidad.

Petroglifos de San Francisco de Palca: Un sitio menos conocido, pero igual de impresionante, con grabados rupestres que muestran la rica historia precolombina de la región.

Bosque de Queñuales de Tarata: Un paraíso natural que resalta la biodiversidad de Tacna, perfecto para el ecoturismo y la fotografía.

Historia y Cultura de Tacna

Conocida como "La Ciudad Heroica", Tacna tiene una rica historia que se remonta a la Guerra del Pacífico. Su valentía y resistencia durante este conflicto han dejado una huella imborrable en la identidad de sus habitantes. La ciudad se compone de once distritos, cada uno con su propia personalidad y encanto, desde el bullicioso centro histórico hasta los tranquilos barrios residenciales.

Gastronomía Tacneña

La gastronomía de Tacna es otro de sus atractivos. Platos típicos como el cordero a la parrilla, el adobo tacneño, la patasca tacneña y el pastel de choclo son solo algunas de las delicias que se pueden disfrutar en la región. La comida no solo es sabrosa, sino que también refleja la rica cultura local.