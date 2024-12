En una nueva audiencia de juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, quien es acusado de lavado de activos en favor a Brasil y Venezuela, se pronunció contra Belaúnde Lossio y lo catalogó de "mentiroso". Fueron, dos mentiras a las que Humala se refirió en esta oportunidad, desmintiendo a Martín Belaunde.

"Daniel Abugattás recién llega a principios de febrero de 2006, por lo tanto, es imposible que Belaúnde haya llegado (al Partido Nacionalista) en 2005 y menos en enero del 2006.(...) Martín Belaúnde recién toma contacto con el partido en marzo del 2006 y no en diciembre de 2005 o enero de 2006 como dice él", precisó Ollanta Humala.

Asimismo, agregó que de acuerdo con Pérez Almodóvar, Belaúnde dijo textualmente: "Quiero ser amigo de un presidente". Además, indicó que Martín describió un local equivocado, que no coincidía con el local que el partido usaba cuando él supuestamente militaba.

¿Cuál era la función de Belaúnde Lossio dentro del Partido Nacionalista?

La segunda mentira de Belaúnde Lossio, según Ollanta Humala es la función que desempeñaba dentro del partido Nacionalista. "Él no ha pertenecido a la comisión política, no ha tenido un cargo directivo y como él mismo ha reconocido, no ha tenido una oficina. A él se le encargó directamente las organizaciones avanzadas y a partir de la segunda vuelta, el señor Belaúnde me acompaña en los viajes que realizo a nivel nacional", precisó el expresidente.

Es ahí cuando Humala enfatiza que Belaúnde mintió al decir que él se encargaba de las finanzas de la campaña. "Saca una cifra y primero dice 6 millones y ahora dice que puede ser 4, ya no tiene exactitud", precisa que solo serían contradicciones de las mentiras de Belaúnde Lossio.