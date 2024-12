Han trascurrido dos días desde que llegó al Despacho presidencial, en horas de la tarde, la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. El documento, que fue enviado por el Congreso de la República dirigido a la presidenta Dina Boluarte, contenía las firmas de Eduardo Salhuana y Patricia Juárez.

"El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: Ley que restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia", se lee en el documento y cuya aprobación se dio en la madrugada del sábado 14 de diciembre durante el Pleno con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, esta demora en la promulgación de la ley tendría un efecto perjudicial para la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Pues, desde la eliminación de la detención preliminar mediante la Ley 32181, se han liberado a varios procesados por graves delitos. En Huaral, 10 acusados de integrar la organización criminal “Las Hienas Verdes” quedaron en libertad, mientras que en Lima, 11 implicados en fraudes de la cooperativa AELU también fueron liberados, y enfrentarán sus procesos sin detención.

Asimismo, el martes 17 de diciembre se allanó la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa por las investigaciones en torno al caso Qali Warma y la intoxicación de estudiantes al interior del país. La Fiscalía solicitó la detención preliminar por un plazo de 10 días del vocero de Dina Boluarte por el presunto delito contra la administración pública, organización criminal, colusión agravada y otros en agravio del Estado peruano.

No obstante, esta tampoco procedió, pues debido a la norma del Congreso que entró en vigencia el 12 de diciembre, el juez no pudo conceder la solicitud de detención preliminar presentada por la Fiscalía. Según información de RPP, el magistrado no estuvo facultado para autorizar la medida contra Fredy Hinojosa por la Ley 32181.

Finalmente, en la agenda oficial de la sesión del Consejo de Ministros programada para este miércoles 18 de diciembre tampoco incluye algún tema relacionado con la revisión o promulgación prioritaria de la norma que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.