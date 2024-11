Salvador del Solar increpa a periodista Diana Seminario tras acusación de golpe de Estado: “Usted miente”

El último 23 de noviembre la periodista Diana Seminario publicó una columna en la que mencionaba que el Tribunal Constitucional (TC) declaró "improcedente" la demanda competencial presentada por el Parlamento por el cierre del Congreso en el año 2019. Esta afirmación fue desmentida por, quien en ese año era primer ministro, Salvador del Solar, en su cuenta oficial de X. La discusión escaló a televisión nacional.

Salvador del Solar increpó en vivo a Diana Seminario y le informó que, en realidad, el TC declaró infundada, y no improcedente, la referida demanda interpuesta por el Parlamento. "Usted niega que el TC declaró infundada esta demanda. La sentencia es una sentencia larga y detallada. Es cosa juzgada. No habla de improcedencia", anotó Del Solar.

"Usted está diciendo que fue un golpe de Estado y eso no es algo que se pueda colegir con la sentencia del TC. Usted es libre de opinar lo que quiera, como cualquier ciudadano, pero no puede decir cosas falsas. Usted dice que no se pronuncia sobre el fondo, pero miente. Diana, usted miente", agregó.

Al escuchar esto, Seminario aseguró que ella "no miente", sin embargo, no aceptó que cometió un error al no mencionar que la sentencia fue declarada infundada.

Esto provocó que Del Solar continuará increpándole. "Tengo la impresión de que usted no ha leído la sentencia. ¿Puede corregirse aprovechando que estamos al aire?. ¿Puede decir que dio información falsa?", le pidió.