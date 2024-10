La conductora de Sin Guion, Rosa María Palacios, en su programa del miércoles 30 de octubre hizo una cronología sobre el caso del uso del vehículo presidencial, conocido como el 'Cofre', y explicó por qué se estaría complicando cada vez más la situación de la presidenta Dina Boluarte en torno a este tema. Además, cuestionó de que los autos oficiales no cuenten con GPS, pero también mencionó la información que se reveló en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

"¿Qué les parece si dicen la verdad?", expresó Palacios sobre las diferentes versiones y contradicciones que hay desde Palacio de Gobierno sobre el caso 'Cofre'. "Señores del gobierno, señora presidenta, cada vez que usted sale y dice la verdad le genera un delito, ¿no? Ya pasó con los Rolex", agregó la abogada, señalando que cuando 'uno hace este tipo de cosas en cubiertas, hay mucha gente alrededor, hay testigos y hay cámaras de seguridad', en referencia a la información que dio Rutas de Lima al Congreso, ya que desmintieron la versión de que Dina Boluarte retornó del Sur con una comitiva en un vehículo presidencial diferente al 'Cofre'.

No obstante, también resaltó que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, haya salido a dar una conferencia de prensa luego que se dé a conocer esta información y negó que la presidenta de la República haya estado en el condominio Mikonos. "La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué quiere ocultar la presidenta?, ya estas alturas el cuento se le complica porque resulta que no estuvo ahí. Entonces, ¿dónde estuvo?", acotó Rosa María Palacios.

Finalmente, la conductora de Sin Guion señaló que es imposible que alguien no haya visto que una presidenta ingrese a un condominio, resaltando que el chofer del 'Cófre', Felix Montalvo, confesó a Fiscalía que él sí la dejó en Mikonos sin seguridad. "¿Por qué tanta mentira? Si es que no hay nada que ocultar. Si (Dina) iba a visitar a su amiguita, ¿no? Algo muy feo se cocina acá y dan cuenta de que están en un enredo y que no saben qué decir porque no saben qué mentira inventar", puntualizó Palacios.

Congreso de 'vacaciones' durante el APEC

En otra sección del programa, la abogada hizo mención sobre la semana de representación que tomará el Congreso durante el próximo paro nacional de noviembre y el APEC. "Todos sabemos lo que significa hoy por hoy la semana de representación, ¿verdad? No significan nada. Significa: haz lo que quieras, 'vacaciones'", agregó Rosa María Palacios.

Además, relacionó esta decisión con las declaraciones del vocero Fredy Hinojosa, que llamó "traidores de la patria" a quienes convoquen a marchas o protestas durante la APEC. "Ellos (los congresistas) van a parar, ¿también los van a acusar de traidores de la patria?", finalizó.