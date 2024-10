Propietario niega que Boluarte haya entrado a condominio Mikonos de forma "oficial": "Lo habrá hecho en la maletera"

La presidenta Dina Boluarte no habría ingresado al condominio Mikonos, en Asia, de manera "oficial" el último 24 de febrero, aseguró Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios de dicha residencial. Su afirmación se debe a que el personal de seguridad del condominio no registró a ningún vehículo oficial del Estado ni a la mandataria en esa fecha.

Debido a esto especuló que la jefa de Estado "podría haber ingresado en la maletera de un auto o camuflada". "También, puedo ingresar por un acceso que es para pescadores y haber caminado un tramo acompañada de un propietario", agregó ante la Comisión de Fiscalización.

La seguridad de su afirmación se debe a que en la puerta de ingreso del condominio hay una garita de seguridad que registra a cada vehículo y persona que entra al lugar. Según este documento, el 24 de febrero no ingresó el 'cofre' presidencial. Además, la dignataria no fue vista en ninguna parte de Mikonos, según señaló Herrera.

"Es muy difícil que alguien no la hubiera visto. Desde el estacionamiento a la propiedad se deben caminar entre 50 a 100 metros. Puedo dar fe, por lo que me dice el personal de seguridad, que no llegó ningún auto del Estado ni motorizados. Los hubieran visto porque tienen visibilidad para ello", indicó.

Autos con placas falsas del Estado ingresaron a Mikonos

Asimismo, alertó que durante la quincena de febrero el condominio Mikonos recibió a dos autos con placas que presuntamente eran del Estado, sin embargo, cuando las buscaron estas no figuraban, por lo que serían falsas. "Hay 8 condominios en la playa Sarapampa. Ningún propietario ni guardia vio a Cerrón ni a Boluarte. Si estuvo y salió en algunos de estos carros con chapas fraudulentas, tendrá que averiguarse, pero, formalmente, ninguna comitiva del Estado llegó a la puerta de Mikonos", anotó.

También, precisó que el día en que la Unidad de Inteligencia de la Policía ingresó a Mikonos, solo dos propietarios no permitieron el acceso a sus domicilios.

"A la 21.40 empieza a ingresar a las playas de Sarapampa movilizando todos su vehículos y ponen personal de vigilancia en el malecón. El general Arriola pide permiso para ingresar diciendo que estaban buscando al prófugo Vladimir Cerrón. Ingresan 80 efectivos y les dijimos que solo podían estar en los espacios comunes, pero no en las casas sin la autorización de los propietarios", relató Herrera.

Ese día, la PNP tenía información de que el prófugo líder de Perú Libre posiblemente se encontraba en el sector D de Mikonos. En dicha zona se encuentran un total de 66 casas, de las cuales 1 es un solamente un lote. En consecuencia, los efectivos podían registrar 65 domicilios.

"De las 66 casas, 63 dieron permiso de forma voluntaria, mientras que 2 pidieron permisos judiciales. Estas dos casas fueron las 56 y D22, ambas son propiedades alquiladas. Según la PNP, la 56 es alquilada por ciudadanos cubanos, mientras que en la D22 habían registrado constante movimiento. En la D22 ingresaron, entre el 16 y 18, dos vehículos con placa oficial, es decir, de Estado pero, lamentablemente, estas placas eran fraudulentas. Estos autos tenían lunas polarizadas", manifestó.