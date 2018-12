Pérez: "Testigos afirman que abogada los buscó y amenazó para mentir a la Fiscalía"

La sesión que se desarrolla en la Sala de Audiencias del Juzgado de investigación Preparatoria Nacional tiene como objetivo la exposición de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez en atención de la solicitud de comparecencia con restricciones contra Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.

En este sentido, la tesis del funcionario anticorrupción se centra en que la actual investigada orientó a los aportantes a brindar testimonios falsos a la Fiscalía. "Estos aportantes fueron abordados por abogados, hoy imputados (...)", destacó, agregando luego que "sindican a Giulliana Loza como la persona que los buscó, los amenazó, para que dieran una información falsa al Ministerio Público".

Para ello, además, el fiscal Pérez se apoyó en un documento hallado durante el allanamiento al domicilio de Vicente Silva Checa titulado: Efectos y Contingencias de una Formalización de Investigación Preparatoria. Sugerencias de acciones inmediatas.

Diagrama presentado por fiscal Pérez en audiencia. Imagen: Justicia TV.

En él se encontró que se hacían referencia a tres casos: 55-2017, 80-2017 y 12-2016, todos relacionados a Fuerza Popular y a presuntos aportes recibidos de Odebrecht.

"Comprende la posibilidad de que habiendo aportando el dinero, no sería de ellos, sino que se les había entregado para simular un aporte", dio lectura el fiscal Pérez en la audiencia a uno de los fragmentos del citado documento.

Asimismo, en otro momento de la audiencia, el funcionario del Ministerio Público señala que, de acuerdo con la versión del TP 2017-55-9, en su declaración del 7 de noviembre del 2018, menciona a Giulliana Loza.



"Me comuniqué con la abogada Lorena Gamero y me indicó que no se pudo comunicar con Giulliana Loza (...)", destacó Pérez. También enfatizó en la versión de Silva Checa, quien mencionó que "los abogados de Fuerza Popular, en especial, la doctora Giulliana Loza que es mi conocida y amiga desde hace 15 años (...)", era consultada frecuentemente por él sobre otros investigados.

Renato Castro, aportante falso, asegura Domingo Pérez, fue otra persona que recibió la llamada de Loza diciéndole que podía ayudarle para "armar la declaración" para luego acudir a la Fiscalía.