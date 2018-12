Las redes sociales

Desencanto con Facebook

Juan Carlos Luján, docente universitario.

Hay un curso fascinante que dicto en la UPC y me permite conocer tendencias de los jóvenes en las redes sociales. La interacción con ellos revela un gran desencanto con Facebook. Un estudio de Pew Research Center (https://pewrsr.ch/2QzypIf) confirma esta tendencia. YouTube, Instagram y Snapchat han desplazado al gigante de Palo Alto al cuarto lugar. La situación es similar en las aulas. La gran mayoría considera al Facebook un espacio formal en el que es difícil mantener la privacidad. Sus padres pueden ver lo que hacen y por eso algunos apelan a seudónimos, apellidos modificados o solo entran para formular denuncias. Otros migran a Snapchat, que facilita la privacidad, Instagram o YouTube. Estas últimas dos plataformas ofrecen un gran componente visual que atrae más porque ahí predomina un ambiente más positivo (hay menos trolls, dicen) y les ofrece la gran posibilidad de convertirse en influencers con sus videos y ganar dinero.

Menos libertad en jóvenes

Diego Loraico Pisconte, alumno de UPC.

¿Imaginas abrir las cortinas de tu casa y que un vecino este mirando constantemente hacia tu ventana? Esa es la sensación que tienen los jóvenes hoy en día al usar redes sociales como Facebook. Debido al fácil manejo de las tecnologías hoy en día, gente de mayor edad va integrándose al mundo digital y por ende a las redes sociales. Es por ello que los jóvenes en búsqueda de pasar como incógnitos abandonan estas redes donde tienen a sus padres y demás familiares, pues a su vista este terreno se ha vuelto ahora para los adultos y no para los jóvenes. Por otro lado, el algoritmo de Facebook no ayuda a estos jóvenes. ¿Imaginan ver un video de ponys y que la plataforma se pase un mes recomendándoles puras cosas sobre ello? En definitiva, Facebook se ha vuelto un lugar en el cual los jóvenes ya no se sienten libres y mucho del material que se consume es más por fuerza del algoritmo que por gusto propio.