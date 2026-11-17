La Amazonía peruana alberga la mayor diversidad biológica del planeta y registra, al mismo tiempo, algunos de los índices más altos de pobreza y ausencia del Estado. En medio de esa contradicción pretende crecer un modelo de relación con el territorio que extrae su riqueza sin cuidar el ecosistema y que trata a quienes lo habitan como un obstáculo antes que como sus legítimos custodios.

En Pucallpa, el papa peruano León XIV articuló dicha síntesis, en la que “el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”. Su tesis radica en comprender que la destrucción de la biodiversidad amazónica y la marginación de sus poblaciones responden a lógicas semejantes y producen las mismas víctimas, a través de la amenaza a la vida misma.

Entre todos los pasajes de su discurso, el hoy máximo líder de la Iglesia católica universal nombró los asesinatos de quienes defienden el territorio. En estas páginas editoriales, han informado los más de 60 líderes indígenas que han sido asesinados por defender sus propias tierras en los últimos años.

La contaminación de los ríos por la actividad minera ilegal y los derrames de petróleo constituyen los frutos de una explotación que prescinde de las comunidades que habitan esa cuenca. A esa devastación acumulada se suma el narcotráfico, que aprovecha la pobreza de los jóvenes para desarraigarlos de su propia cultura.

La interpelación del sumo pontífice alcanza directamente al aparato institucional peruano, que ha fallado en la custodia de esos territorios. Cerrar esa brecha sigue siendo una deuda política que los sucesivos gobiernos han postergado.

La invitación del líder humanista a repensar el modelo que permite esas dinámicas destructivas ha sido expuesta a los peruanos “de buena voluntad”, como ha preferido llamarlos. Esa tarea, tal vez, es la más ardua de toda la visita histórica realizada por un Papa que ha dejado muy clara su identidad nacional peruana a través de sus preocupaciones y anhelos, en el que se ha incluido en más de una ocasión, en los días que han precedido a este editorial. Aunque, finalmente, será responsabilidad de los mismos ciudadanos en adoptarlas en búsqueda de una sociedad con visión de futuro amplio, es decir, de Estado.