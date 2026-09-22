La solidaridad de la prensa frente a la censura de Trump

Hay una diferencia fundamental entre un gobierno que critica a la prensa y un gobierno que la censura. El primero ejerce su derecho a responder. El segundo interfiere en el derecho del ciudadano a informarse. El presidente de Estados Unidos Donald Trump cruzó esa línea el viernes pasado cuando vetó el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS Now y Politico por su cobertura.

Ante ello, tres medios presentaron han presentado una demanda contra el gobierno estadounidense afirmando que dicho veto constituye unaa violación flagrante de la Primera Enmienda. Al respecto, el mandatario argumentó que su cobertura era negativa y sus informaciones falsas. Pero, el hecho es que que un gobierno en democracia pretenda controlar qué informa o publica la prensa es exactamente lo que la Constitución, que además inspira a la gran mayoría de cartas magnas del mundo incluido la peruana, prohíbe.

No obstante, lo que ocurrió después merece especial atención. Los competidores más directos de los medios vetados suspendieron la cobertura conjunta de las actividades presidenciales en solidaridad con los afectados. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca calificó dicha decisión como una “prohibición a la prensa libre”.

La reacción del mandatario fue amenazar con más vetos. La de sus competidores fue unirse en defensa de los afectados. Dos respuestas al mismo hecho que dicen todo sobre quién entiende que lo que está en juego es la libertad de todos los ciudadanos, no solo la de los periodistas seleccionados.

Esa solidaridad entre competidores es la lección más importante para la prensa latinoamericana y del mundo. En la región, los medios han enfrentado históricamente la misma presión que Trump ejerce sin disimulo.

La unidad que los medios estadounidenses muestran es una muestra que es posible deponer las diferencias naturales de cada casa periodística cuando está en juego algo más fundamental. Y esa es la lección que la prensa en general debe incorporar.

El abogado de la Foundation for Individual Rights, Conor Fitzpatrick, advirtió que una vez que se abre la caja de Pandora de la censura, el efecto se extiende más allá del primer caso. Esa advertencia vale tanto para Washington como para Lima, Buenos Aires o Ciudad de México. Y vale para los ciudadanos tanto como para los periodistas.

La libertad de prensa existe para proteger al público, no a las redacciones. Por eso defenderla es una responsabilidad que alcanza a toda la sociedad.