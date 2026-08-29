Huáscar exige que el Estado cumpla, por Teófilo Trujillo

Señor director:

Quisiera pedirles, por favor, que atiendan la situación del Asentamiento Humano UPIS Huáscar, fundado en el año 1976. Han pasado 50 años y hasta ahora no tenemos título de propiedad. Somos 16.840 lotes y vivimos sin título en nuestras viviendas. Por la inoperancia de las autoridades que nos trajeron acá, nos engañaron: recién en el año 80 nos dijeron que el terreno era de terceras personas.

Hemos luchado con el pueblo, en mi caso como presidente de la Comisión de Tenientes de Tierra. En el año 2012 ganamos en la Corte Suprema, que nos dio la razón: somos nosotros los dueños. El presidente Toledo nos dio una ley especial en favor del pueblo de Huáscar, para que estos terrenos sean permutados por otros terrenos en favor de los propietarios, que son los Neuhaus Rizo-Patrón, la cooperativa Canto Grande y la cooperativa Valle Sharón.

Con los señores de Neuhaus Rizo-Patrón ya hemos terminado —muchas gracias al Ingeniero Carlos, con quien tengo mucha amistad—, pero todavía nos queda la lucha con la cooperativa. En este momento estoy casi atado de manos, porque la Municipalidad de Lima Metropolitana me ha cerrado las puertas y no me quiere recibir para seguir tramitando el 5% que falta para la titulación, es decir, para la firma de la permuta. En ese terreno está comprometido todo: la Iglesia de Huáscar, el Mercado de Huáscar, el Colegio Bolognesi y el Hospital, bases fundamentales de la salud y la educación de nuestro pueblo.

Quisiera que, de alguna u otra manera, se busque una solución, y les pido que me ayuden a encontrarla.

Por otro lado, venimos desde el año 1989 luchando por tener centros de salud. Tenemos dos postas médicas que ya colapsaron hace muchos años. Con esa misma dirigencia creamos un materno infantil, hoy convertido en hospital, que también ya colapsó. Y en el año 2008 creamos la Comisión de Salud de SJL (CODISA), para construir el hospital nivel III-1, entre los paraderos 11 y 12 de la avenida Canto Grande, en terrenos del AH Huáscar. Para ello, la comunidad, viendo la necesidad de salud, ha puesto a disposición del Minsa 38 mil metros cuadrados para que se construya este hospital.

Pero las autoridades, los alcaldes de nuestro distrito, nunca nos ayudaron y no creo que nos vayan a ayudar, y se sigue frustrando este proyecto tan anhelado por 1.500.000 personas que somos a nivel del distrito, el más poblado de todo Lima Metropolitana. ¿Y ahora qué nos ha dicho el ministro actual? Tuvimos la mala suerte de que la última semana vino el Ministro de Salud al hospital, y en reunión con el director y con los dirigentes nos dijo fríamente que no van a construir ningún hospital. Y algo más: hizo un llamado a las tiendas o empresas que tienen baldosas para que las obsequien y así arreglar el piso del comedor de los empleados, olvidando que lo más prioritario es el cercado de los terrenos del hospital para evitar su reocupación ilegítima. Esto está permitiendo que quienes llamamos 'los cachineros' regresen a ocupar ese terreno, poniendo en peligro que ya no se pueda recuperar, y con ello el futuro de la salud de Huáscar.

El futuro de la salud de Huáscar está otra vez en peligro. Por eso CODISA, como comisión distrital liderada por el señor Willy La Rosa Hernández, lucha permanentemente, con reuniones con distintas entidades del Estado para tratar de solucionar este problema. Y algo más: el juez del Segundo Juzgado de Zárate le ha dado la razón a los cachineros, diciendo que deben regresar a ocupar ese terreno, con lo cual se pierden cerca de 88.000 soles que el gobierno anterior ya había destinado para el estudio técnico y para parte del cercado de los terrenos.

Atentamente,

Teófilo Trujillo

Presidente de la Comisión de Tenientes de Tierra AH UPIS Huáscar-SJL