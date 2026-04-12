Perú y el temido Capítulo IV B, por Julissa Mantilla

Todos los años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe anual en el que da cuenta de la situación de derechos humanos en la región, además de informar sobre su trabajo para la protección de los derechos de las personas.

Dicho informe incluye el Capítulo IV B en el que se ubica a aquellos países cuyo récord en derechos humanos tiene un saldo negativo. Usualmente, Cuba, Venezuela y Nicaragua son listados en dicho apartado.

Sin embargo, en 2021 la CIDH decidió incluir a Guatemala, fundamentalmente debido a las injerencias a la independencia del Poder Judicial, evidenciadas en el hostigamiento de los operadores de justicia.

A ningún país le complace ser incluido en dicho capítulo, debido al grave costo político que acarrea, por lo que la reacción de Guatemala fue muy negativa hasta que con el nuevo gobierno y la visita de la CIDH en 2024, sale de este apartado.

En estos momentos, la CIDH está por publicar su Informe Anual 2025 y el Perú es un fuerte candidato a ser incluido en el Capítulo IVB debido, entre otros factores, a las acciones contra el Poder Judicial como, por ejemplo, la denuncia que presentó el congresista Montoya contra el juez Jorge Luis Chavez por haber ejercido adecuadamente el control de convencionalidad y no haber aplicado una norma que busca la impunidad. A ello se suma la amenaza de "barrer con el Poder Judicial" del congresista Rospigliosi al ser condenado por difamación por la jueza Norma Carbajal.

Como Perú ha aceptado una visita de la CIDH para este año, es posible que se haya evitado temporalmente nuestra inclusión en el Capítulo IVB pero si las cosas no mejoran, pronto podríamos ser parte del fatídico grupo de países donde la democracia y el respeto a los derechos humanos ya no existe.