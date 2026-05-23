Suprimiendo la ESI y protegiendo agresores, por Julissa Mantilla

En el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, referido a la situación de una niña de 14 años que fue acosada y violada sexualmente por el Vicerrector de su colegio, a cambio de mejorar sus notas. Estos hechos -que se sumaban a otros casos similares en la escuela- eran conocidos por el personal de la institución, incluido el director, sin que nadie formulara una denuncia ni protegiera a la niña. La situación continuó y, al cumplir los 16, Paola ingirió unas pastillas de fósforo blanco y cuando contó lo que había hecho en su colegio, la mandaron a rezar a la enfermería. Paola murió dos días después.

En su análisis, la Corte estableció que los niños y niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual, por lo que los Estados debían tomar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia, incluidos los abusos sexuales, considerando la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes.

Entre dichas medidas, sin duda, se encuentra la Educación Sexual Integral (ESI), la cual no solo promueve el autocuidado de niños y niñas, protegiendo su cuerpo, sino que también les permite identificar y denunciar situaciones de abuso y violencia sexual, así como prevenir el embarazo adolescente. Por ello, el haber eliminado la ESI en los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación para incluir ahora una “educación sexual con base científica, biológica y ética”, es un retroceso gravísimo en un país en el que solo en el 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 21,609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

Se está consolidando, por tanto, un círculo de violencia, que se inicia con la agresión en el hogar y/o en el colegio y tiene la complicidad de quienes desde el Estado, disfrazan de preocupación por la vida y creencias religiosas, su enorme desprecio por la niñez peruana.