Su violenta boca lo está matando, por Mirko Lauer

Nunca sabremos si en esta ocasión la violencia fue lo que lo sacó fuera de juego electoralmente. La confusión de la mano dura administrativa con la amenaza de muerte, más o menos velada, es un cóctel para pocos paladares. Rafael López Aliaga se lo ha servido al país en varias ocasiones, como si faltara violencia letal en el espacio nacional.

El candidato ha cerrado su campaña informando al jefe de la ONPE que una visita de Porky a su oficina le puede costar la vida. Como si el deslenguado no hubiera entendido que la principal preocupación del Perú hoy es la inseguridad de la población. Ya en otros años Piero Corvetto fue físicamente agredido en el Club Regatas; la directiva ofreció actuar (?).

Como vive amenazando de muerte a otros, López Aliaga vive amenazado él mismo, dice. Aunque hasta el momento goza de buena salud física. Un amenazador amenazado. Sobre el periodista Gustavo Gorriti dijo 'Hay que cargarselo de una vez al caballero'. Luego se queja de que lo quieran asesinar, siempre individuos anónimos. Grotesco personaje.

También ha dicho que al periodista Ángel Paez no le perdonaría la vida. ¿Es qué contexto? ¿En el paredón periodístico presidencial que montaría de ganar? Pero a veces a Porky lo asalta la piedad. Dice que pudo mandar 'hacerlo puré' al político chicha José Luna, pero que finalmente no quiso. Quizás por amor a lo universitario.

Luego de haber esparcido su verbo violento en cada ocasión que tuvo, López Aliaga se sorprende de que no lo quieran en Puno y otras zonas del Perú andino. Agilito para la queja y la acusación, ha declarado que La República es responsable de su reciente percance en el altiplano. Con 3% de intención de voto, la insultada sierra es uno de sus talones de aquiles.

Es obvio que López Aliaga está imitando a varios políticos de extrema derecha electoralmente exitosos. Pero la suya es una versión empobrecida, que parece ir directamente hacia una derrota. Ya está siendo empatado y acosado por todas partes, pero ni por esas cambia de estilo. En lugar de pedir disculpas a sus agraviados, insiste en el insulto.

Algún periodista ya debe estar compaginando un folleto con los insultos, agravios, comentarios racistas, mentiras y algunas otras perlas que el alcalde que endeudó Lima ha ido soltando por el camino. Algo así como el ideario de Renovación Nacional y sus seguidores.



