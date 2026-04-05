El regreso de la guerra religiosa, por Mirko Lauer

En la Semana Santa cristiana es razonable tratar de ver las guerras y los conflictos del mundo hoy como choques entre religiones bañadas en petróleo y certidumbre. En el Medio Oriente siempre lo han sido. La masacre desatada por Hamas el 7 de octubre pasado fue un clásico choque de chiítas contra judíos, precipitado por el acercamiento entre los sunitas e Israel. Poco camuflada religión.

Un rasgo de las guerras religiosas es ser interminables, o parecerlo, y ramificarse. Hace pocos días el gobierno de Israel prohibió al patriarca romano de Jerusalén ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos. Italia protestó y Tel Aviv respondió que el veto había sido por motivos de seguridad. No precisaron más.

Medida israelí particularmente infeliz en un momento marcado por un antisemitismo en alza por muchos países de la Unión Europea y los EE. UU. Difícil no leer allí un subtexto de competencia eclesial, y un deseo de avanzar en el control de los santos lugares de Jerusalén, cristianos y musulmanes. ¿O fue deseo de irritar a un papa demasiado progresista para el gusto de Benjamín Netanyahu?

Mientras tanto es público y notorio el conflicto dentro de las sinagogas del mundo, incluso en algunas de las más tradicionales. Comenzó en torno a los extremos de la conducta del gobierno israelí en Gaza, y ahora en Líbano. Muchos de los palestinos afectados son cristianos. Un asunto político, pero inevitablemente también religioso.

Luego están los recientes bombardeos de Teherán a los países árabes del golfo. Una respuesta a la presencia de activas bases de EE. UU. en esas monarquías, pero al mismo tiempo un ataque desde un país chiita a un conjunto de países sunitas. En medio del conflicto interno musulmán, a estos aliados de los EE. UU. los ataca Irán, pero no Israel.

Sin embargo, hay quienes creen que a los drones, aviones o misiles los mueve mucho más el petróleo que la fe, con la religión operando como un biombo que oculta los verdaderos móviles, generalmente comerciales o políticos. Otros sostienen que en contextos donde el fundamentalismo es (o parece) denso, lo terrenal y lo divino sirven para ocultarse el uno al otro.